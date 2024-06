Lionel Scaloni dejó ciertas pistas sobre el posible once titular ante Chile

Sin dar detalles específicos sobre el once inicial, Scaloni abordó la estrategia del equipo y el estado del campo de juego, temas que han generado gran interés en esta edición del torneo.

“Diferencias siempre hay en los rivales. Nuestro equipo juega en función de cómo podemos hacerle daño al rival. Vamos a poner el que mejor se adapte a Chile. Son dos rivales que juegan bastante diferente y hemos tomado nuestros recaudos. El equipo siempre está, responde a las expectativas de cada partido”, expresó Scaloni. Estas palabras reflejan su enfoque pragmático y adaptativo, centrado en aprovechar las debilidades del oponente.

Argentina ajusta detalles para enfrentar a Chile.

En relación a la posible formación, el técnico aclaró: “No cambiará nuestra formación según cómo jueguen ellos, nosotros ponemos lo mejor y en base al partido nos vamos adaptando. El equipo lo tengo, ellos todavía no lo saben. Se los diré hoy. El esquema será parecido al del otro día, veremos si hacemos un retoque”.

El partido contra Chile no es solo un encuentro más; revive la intensa rivalidad entre ambos equipos, especialmente recordando las finales de las ediciones de 2015 y 2016. Esta vez, el duelo tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con un contexto diferente pero la misma pasión en juego.

Para Chile, dirigido por Ricardo Gareca, el partido es crucial después del empate 0-0 con Perú, mientras que para Argentina, una victoria podría asegurar la clasificación y sería un regalo perfecto para Lionel Messi, quien celebra su 37º cumpleaños en plena concentración con el equipo.

La importancia del orden y la disciplina en la cancha

Scaloni también abordó la importancia de mantener la disciplina en el campo: “El fútbol sigue, la pelota no para. El estadio es el mismo, todo lo otro ya es historia, no tiene mucho sentido volver atrás. Es un partido que hemos jugado mucho, no creo que sea diferente a otros. Jugamos como tenemos que hacerlo”, afirmaba.

“Los jugadores saben que hay límites que no se pueden pasar, hay que ser responsables de no dejar al equipo en inferioridad numérica. No tener en contra a Gary Medel y Arturo Vidal puede ser un alivio”, continuó.

Argentina vs. Chile por la primera fecha de la Copa América.

Con estos ingredientes, el enfrentamiento promete ser un espectáculo emocionante y decisivo en la Copa América 2024, donde cada detalle cuenta y la historia se escribe partido a partido.