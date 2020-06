Lionel Messi y sus 33: sus años y sus récords

Lionel Messi cumple 33 años este miércoles y repasamos su vida con goles y récords. El rosarino, considerado el mejor del mundo, está cerca de lograr 700 goles oficiales en su carrera, número que se le resiste desde hace dos partidos ya. Y está muy cerquita de destronar que, nada más ni nada menos que otro crack de la historia del fútbol mundial, a Pelé.

El brasileño que se destacó en la década del ’70 fue el jugador que más goles hizo con la misma camiseta (643) y el que más goles oficiales anotó en la historia (757).

La Pulga tiene 629 y 699, respectivamente. Y podría superarlo.

Cumple años hoy. Sus números.

Sus récords:

1- Sus 629 goles con el Barcelona: desde el 2004 viene sumando. El 16 de marzo de 2014 superó a Paulino Alcántara (369) y no obstante sumó 260 goles más.

2- LaLiga es suya: de los 629 goles en el Barfcelona, 440 fueron convertidos en el torneo de la Primera División de España. También fue en el 2014, el 22 de noviembre, anotando su gol 253 para superar a Telmo Zarra.

3- De Primera Selección: Suma 70 festejos. Debutó en la Albiceleste en el 2005 y once años después, el 21 de junio de 2016, en Copa América Centenario y ante EEUU, llegó a los 55 goles superando a Gabriel Batistuta.

4- Premios de FIFA: indiscutible de que es el mejor. Recibió 6 veces elñ premio a mejor jugador del mundo, 4 Balones de Oro, 1 World Player y 1 The Best.

5- Descoció el calendario: fue el máximo goleador del 2012: 91 goles, 79 en el Barcelona y 12 en la Selección. El libro de Récord Guiness lo incorporó en su publicación.

6- En una temporada la rompió: fue en la del 2011-12, con 82 goles, hizo 73 en Barcelona y 9 con la Albiceleste.

Sus estadísticas son tremendas.

7- Máximo artillero centenario: En el 2017 se convirtió en el primer jugador en conseguir 100 goles en competiciones internacionales con un mismo club.

8- 2x60: Messi es el único en marcar 60 goles o más en dos temporadas consecutivas en competiciones de clubes: 73 (2011-12) y 60 (2012-13)

9- Con el Guiness no se conformó: es el único en marcar al menos un gol por partidos consecutivos en Primera: 34 goles en 21 encuentros seguidos en el 2012-13.

10- En una misma temporada, dos premio de FIFA: el balón de oro y la Bota de Oro. La primera vez fue en 2011-12 y la segunda en la de 2018-19.

11- El Más Valioso en los Mundiales: es el que más veces ganó el premio ‘Jugador del Partido’ en la Copa del Mundo: 6 (uno en 2010, 4 en 2014, 1 en 2018).

12- Y siguió en un mismo Mundial: elegido cuatro veces consecutivas Jugador del partido. Fue en Brasil 2014.

13- Póker de balones: Es el único jugador en ganar cuatro veces consecutivas el Balón de Oro: 2009, 2010, 2011 y 2012

14- Precoz: es el jugador más joven en ganar el Balón de Oro dos veces: 3 años, 6 meses y 18 días.

15- El diez es su número: Es el único jugador en ganar diez veces un ‘Balón de Oro’ en competiciones oficiales: 4 FIFA Balón de Oro, 2 Balón de Oro, 1 Balón de Oro de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, 1 Balon de Oro de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Sub-20 y 2 Balones de Oro de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

16- Goleador en Champions: Es el máximo goleador en un mismo club: 114, todos con el Barcelona.

17- También es el máximo goleador no europeo de la Champions League: 114. El segundo es Alfredo Di Stéfano, también argentino, quien anotó 49 goles con el Real Madrid.

18- En las eliminatorias: Es el máximo goleador con 21 goles. En este caso es compartido con el uruguayo Luis Suárez. En tercer lugar quedó Hernán Crespo, con 19.

19- El que más títulos tiene: 35. Con el Barcelona festejó 33 veces y dos en las selecciones juveniles, Sub 20 (Mundial Sub 20 de Holanda en 2005) y Sub 23 (Juegos Olímpicos de Beijing 2018).

Con la Selección tiene sus marcas también.

20- En su país, el que más Olimpia tiene: Es el argentino que más veces recibió el tradicional premio que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos al mejor futbolista del año. Acumula 12 estatuillas.

21- 33 Son mejores: es el que más títulos tiene en un club español porque suma 33 títulos (10 Ligas de España, 7 Supercopas de España, 6 Copas del Rey, 4 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y 3 Copas Mundiales de Clubes).

22- Es el jugador más joven en la historia del fútbol en haber llegado a los 15 títulos oficiales a nivel de club. Con 23 años, superó a Pelé, Cruyff, Di Stéfano y Maradona.

23- Y no es mezquino: es el máximo asistidor en la historia de la Liga de España: 178 en 478 partidos y sigue sumando.

24- El extranjero con más ligas ganadas: 10 títulos. Superó a Alfredo Di Stéfano, que tenía 9.

25- Insuperables en los clásicos: Es el máximo goleador en la historia del clásico español: 26 goles en 43 partidos

26- El pibe récord: el más joven en alcanzar los 100 goles con su club: 22 años, 6 meses y 23 días.

27- El Bernabeu no le intimida: Es el único jugador en la historia en marcar goles en 5 partidos consecutivos en el Estadio Santiago Bernabéu, entre 2008 y 2012.

28- Trofeo Pichichi: 6 veces (2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18 y 2018-19). Por ahora lo comparte con Telmo Zarra pero si otra vez se consagra goleador, el récord será sólo de él.

Los números en el Barcelona y en la Liga son imbatibles

29- Único jugador en la historia de la Liga que marcó 50 goles en una temporada. Lo logró en 2011-12 y los anotó en 37 partidos.

30- El más joven en debutar y meter goles en un Mundial con la camiseta argentina: 18 años, 11 meses y 23 días. Fue el 16 de junio de 2006 ante Serbia y Montenegro (6-1).

31- Con más mundiales: 4 (2006, 2010, 2014, 2018). Por ahora lo comparte con Javier Mascherano y Diego Maradona. En Qatar 2022 se quedará con el récord absoluto.

32- De visitante no se achica: es el único jugador en la historia de La Liga que logró marcar en 37 estadios. En total jugó en 42 y en los que más marcó, además del Camp Nou (256 goles) es en Riazor (13), Sánchez Pizjuán (12), Santiago Bernabéu (11) y Ciudad de Valencia (10).

33- 20 en 12: es el único jugador en anotar más de 20 goles en doce temporadas consecutivas de Liga: 23 (2008-09), 34 (2009-10), 31 (2010-11), 50 (2011-12), 46 (2012-13), 28 (2013-14), 43 (2014-15), 26 (2015-16), 37 (2016-17), 34 (2017-18), 36 (2018-19) y 21 (2019-20). Lo consiguió el 13 de junio pasado ante Mallorca.