Lionel Messi continúa de vacaciones en familia y con la música de Los Cafres

Lionel Messi fue la gran figura de la Selección Argentina que se consagró campeona de la Copa América 2021 derrotando nada más y nada menos que a Brasil, el anfitrión, en el Maracaná. La Pulga fue goleador (cuatro goles), máximo asistidor (cinco pases de gol) y mejor jugador del certamen en el que la Albiceleste cortó la racha negativa de 28 años sin títulos con la Mayor.

Pasada una semana, ya más tranquilo y mientras se define su continuidad en Barcelona, Leo disfruta de unas vacaciones en Miami, Estados Unidos junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Tiago, Mateo y Ciro. Este sábado publicó un video en las redes sociales, musicalizado con la canción Momentos, de Los Cafres, su banda favorita, mientras camina relajado junto a su pareja.

No siempre fueron tan felices las vacaciones para Messi. Cuando las cosas con la Selección no salían como esperaba, los primeros días no estaba de ánimos, pero ahora cambió. “Siempre nos tocó irnos de vacaciones y pasar los primeros días tristes, sin ganas de nada, y esta vez es diferente”, contó Leo. Sin embargo, no todo es tranquilidad. Por la noche fueron a comer a un restaurante de Miami y, al enterarse de que estaba Messi, cientos de personas se acercaron a pedirle fotos, autógrafos o simplemente saludarlo. De la cantidad que había, no pudo abandonar el local.