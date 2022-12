Línea de 5 y presionar un poco más atrás, posible estrategia para ganarle a Francia la final del Mundial

Analizar después del partido, es fácil. Voy a jugar una cartita un poquito más arriesgada opinando antes. Francia tiene menos fútbol que Argentina y hablo solamente de este momento en particular en que Argentina está en crecimiento y Francia parece haber vivido ya su mejor momento. Éste es el concepto fundamental en un Mundial.

Con ser un torneo de solamente cuatro semanas, el proceso que viven los equipos es profundo, imagino que debido a la intensidad con que lo viven. Por eso los finalistas y particularmente el campeón no suelen mostrar su verdadero nivel hasta octavos de final o a veces recién en cuartos.

El momento actual es más favorable a la Selección Argentina. Le veo mejores chances solamente por eso, detalle que considero muy importante basándome en la historia de los mundiales recientes (desde el de 1974 hasta la fecha, que son los que seguí de cerca).

Futbolísticamente, no me parece complicado el análisis en este caso pues ambos han demostrado sus fortalezas y sus flaquezas.

Francia está quedándose sin fútbol. Inglaterra lo exigió y Marruecos lo apuró. Argentina viene mejorando en ese aspecto.

Pero Francia tiene un arma letal, cuatro delanteros temibles, contando a Antoine Griezmann que en verdad está jugando de media punta o enganche.

Me ha llamado la atención la inmovilidad o disciplina táctica de los delanteros franceses. Juega cada uno por su lateral o por el medio y no van nunca por otro sitio. Pero ese juego velocísimo, fuerte y preciso (dinámica y potencia, en la buena jerga) los hace temibles.

No sé qué pasa por la mente del DT argentino ni de sus asesores. Lo que yo haría, lo que a mí me parece, es que lo indicado es jugar con cinco defensores y tres volantes, como ya lo ha hecho este equipo en el pasado.

Con semejantes aviones arriba como tiene el rival y considerando que insisten por los laterales, abriendo bien la cancha, es imperioso cubrir los flancos en defensa. Tres centrales y dos extremos, todos muy despiertos porque el rival tiene con qué lastimar en esos sectores.

No le veo otro argumento a Francia, pero sabemos que su DT es muy inteligente y puede sorprender con algo. Personalmente lo dudo, creo que sus argumentos son ésos y no tiene más. Ya lo veremos (obviamente, con eso solo no es poco).

Argentina acertó tácticamente al no hacer una presión tan alta contra Croacia. Dejaba salir tranquilamente a la defensa y apretaba cuando ésta trataba de conectar con el medio juego.

Creo (mi humilde opinión a la luz de mis escasos conocimientos) que lo propio para la final es presionar todavía un poco más atrás.

“Achicar hacia atrás”, como suele decirse. Permitirle al rival jugar cómodo hasta la mitad de la cancha y bloquearlo cuando trate de conectar con los delanteros.

Presionar más arriba puede generar el espacio que necesita Francia para hacer volar sus Fórmula1 de la delantera, detalle que no debe descuidarse ni por un segundo.

Al mismo tiempo, Argentina tendrá que saber aprovechar cuando gane el balón en esa zona media para salir con volumen de juego.

A Francia hay que jugarle con buen fútbol, no podemos pretender sorprenderlos de contragolpe. Eso es especialidad de ellos, no nuestra.

Por supuesto, a veces se da en cualquier partido la ocasión propicia para contragolpear. Pues, hay que hacerlo sin vacilar. Creo que es el detalle a mirar el domingo. Si Argentina se para con cinco atrás y permite que el rival avance unos metros para recién presionarlo, pues…acerté. Si hace otra cosa…no.

En cualquier caso, deseo y espero un triunfo argentino. Tener razón es lo que menos me interesa, desde hace muchos años y en cualquier tema que se discuta.

Gabriel Rey es un mendocino que se dedica a la Ingeniería electrónica en Canadá.