Ligue 1: con algunos destellos de Messi, PSG empató ante Racing Club de Lens

Con la presencia de Lionel Messi desde el arranque, París Saint-Germain empató 1-1 en su visita al Racing Club de Lens por la fecha 17 de la Ligue 1. El gol del conjunto que dirige Mauricio Pochettino fue de Georginio Wijnaldum (90´+), mientras que para los locales Fresco Fofana (62´) fue quien anotó. Con este resultado, los parisinos continúan lideres en soledad con 42 puntos obtenidos, mientras que su rival de turno se coloca en la quinta posición con 27 unidades cosechadas.

La primera mitad comenzó muy favorable para el dueño de casa. El equipo de la capital no hacía pie en el encuentro, y el local aprovechaba cada concesión que le otorgaban, pero no lograba concretarlas, ya que Keylor Navas se lucía una y otra vez para sostener el cero en su arco. No obstante, los parisinos tuvieron la jugada más clara en los pies de Leo Messi, quien estampó la pelota contra el palo. Ya en el final de la primera mitad, la visita tomó más protagonismo, adelantó sus líneas y contó con chances para sacar la diferencia, que finalmente no llegó y se fueron en igualdad a cero a los vestuarios.

🎶 𝑅𝑜𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑣𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎... 🎶



Minutos más tarde, el Lens continuaba llegando y contando con las más claras situaciones para estirar la diferencia, pero por esas cosas del fútbol, al minuto 90+3, Kyian Mbappé sacó un centro cruzado al área rival, que Georginio Wijnaldum no desaprovechó, se elevó más que todos y logró impactar la pelota para poner la igualdad definitiva en el marcador.