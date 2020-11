Liga Profesional de Fútbol: Independiente y Central Córdoba empataron y Colón festejó su clasificación

Independiente empató esta noche 0 a 0 de local con Central Córdoba de Santiago del Estero, en partido por la cuarta fecha del grupo 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Este resultado clasificó automáticamente a Colón de Santa Fe, líder de la zona con 10 puntos, a la Fase Campeonato de la Copa.

No fue un buen partido el que se jugó en Avellaneda. Más allá que Independiente tuvo el control de la pelota -casi un 60 por ciento- y disparó más veces al arco que Central Córdoba, el equipo de Lucas Pusineri no pudo aprovechar la ventaja de jugar en casa y no logró ganar ante los de Santiago del Estero.

Debido a la proximidad del duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Fénix (el miércoles 25, en Uruguay) y a la gran cantidad de lesionados (Sebastián Sosa, Ezequiel Muñoz, Lucas González, Jonathan Menéndez y Gastón Togni), el Rojo disputó el encuentro con un equipo alternativo.

Luego de cuartos compromisos, la Zona 2 tiene como líder a Colón, que este sábado venció en Santa Fe a Defensa y Justicia y se clasificó a la Zona Campeonato con 10 puntos. Por su parte, con este empate, Independiente suma 6 unidades y está a un paso de sumarse al Sabalero. La visita, por su parte, acumula sólo dos igualdades en el certamen.

Así están las posiciones: