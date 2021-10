Liga Mendocina: Palmira-Guaymallén fue suspendió por amenazas de los barras en las redes sociales

Uno de los partidos que se debía disputar ayer por la Zona Campeonato era Palmira-Guaymallén. Sin embargo, horas antes del encuentro, y debido a las amenazas recibidas por parte de algunos violentos del Jarillero, la dirigencia del Cacique elevó una nota a la Liga para disputar el encuentro en otro estadio para conservar la seguridad del plantel.

Hace poco menos de dos semanas estos dos equipos se enfrentaron en Rodeo de la Cruz y los barras del Tricolor atacaron a la delegación visitante. “Cuando llegamos al estadio nos recibió la hinchada de Guaymallén y ahí empezaron los problemas. Hubo tumultos. Cuando terminó el partido estuvimos 40 minutos sin salir del vestuario. Nos amenazaron y golpearon y tuvimos que correr 10 cuadras. Algunos chicos se resguardaron en comercios de la zona. Tuvimos que ver como hacíamos para sobrevivir”, comentó el entrenador palmirense Javier Villaseca posteriormente.

URGENTE - PARTIDO POSTERGADO

Por determinación de @limefuoficial el encuentro entre @ClubPalmiraOK vs. @DepGuaymallen fue POSTERGADO por cuestiones extra futbolisticas. pic.twitter.com/fmN1nyh9df — ClubPalmiraOK (@ClubPalmiraOK) October 14, 2021

El partido se había programado para mañana a las 15 horas en cancha de Algarrobal, pero Palmira notificó a Liga que sólo acepta jugar el partido en una cancha de la zona Este.

Luego de los acontecimientos de público conocimiento, Guaymallén se enfrentará ante el Club Atlético Palmira en la cancha del Deportivo Algarrobal a las 15:00 horas, en lo que será la reprogramación definitiva de la fecha 2 de la Zona Campeonato.#VamosCacique🇮🇹 pic.twitter.com/ifWjIgpGpR — C. D. y S. Guaymallén (@DepGuaymallen) October 14, 2021

Sin embargo, esta noche Palmira emitió un comunicado en el que asegura haber notificado a Liga Mendocina de Fútbol que NO Acepta jugar el encuentro ante Deportivo Guaymallén, en cancha de Deportivo Algarrobal mañana a las 15 horas y que sólo disputará el encuentro citado en una cancha de la Zona Este provincial a efectos de preservar la localía que le corresponde según el fixture sorteado. Conflicto en puerta.

En San José también hubo incidentes

Atlético Argentino y Gutiérrez Sport Club fue otro de los encuentros que se disputaron esta tarde. El duelo terminó con victoria del Boli, que dio vuelta el marcador, venció 2 a 1 al Celeste y comanda la tabla de posiciones con 6 unidades. Al igual que lo que sucedió en el suspendido entre Palmira y Guaymallén, en la semana habían habido amenazas y por ese motivo los integrantes de la delegación de Gutiérrez llegaron vestidos al estadio. “Cuando estábamos por salir a la cancha tiraron una bomba de estruendo en el camarín que nos aturdió a todos”, comentó el fotógrafo de prensa del Celeste.

Las historia de nunca acabar. En la previa del partido entre el Boli y el Celeste, hinchas locales amenazaron y agredieron a la delegación visitante. Y el partido se jugó igual.

Sin embargo, el episodio más triste se vivió antes del inicio del encuentro, cuando un grupo de hinchas de Atlético Argentino agredió y amenazó a la delegación visitante, que tuvo que abandonar el estadio Mauricio Serra a la fuerza. “Es evidente que estaba todo armado porque antes de empezar el partido y con el árbitro mirando todo nos tiraron dos petardos y piedras con hondas que lesionaron a un dirigente y al entrenador de arqueros que estaba con nosotros, éramos siete personas. Vino una doctora, lo revisó y estaban muy aturdidos. A todo esto, había una sola y pobre mujer de seguridad en la puerta del sector nuestro y no sé en qué momento aparecieron como 40 hinchas de Argentino, nos amenazaron de muerte y nos tuvimos que ir. El árbitro no daba por comenzado el partido hasta que nos sacaron a nosotros, nos echaron y nos tuvimos que ir. Me agarraron de una cadenita que tengo en el cuello y no pudimos ver el partido. Pasó de todo y el árbitro presenció absolutamente todo. Lamentablemente la corrupción sigue y el presidente de la Liga no está gobernando nada de esto ni tomando las decisiones que tiene que tomar”, comentó Carlos Quiroga, el presidente de Gutiérrez.

La pregunta del millón es ¿qué medidas tomará la Liga Mendocina de Fútbol? Porque está claro que jugar con seguridad privada no es garantía de nada y los violentos siguen recuperando el terreno que perdieron durante la parte más cruda de la pandemia.

A pesar de los disturbios, el árbitro Diego Castellino dio inicio al cotejo. El Celeste comenzó ganando con un penal convertido por Enzo Tejada, pero el goleador del certamen, Emanuel Lucero, lo dio vuelta con un doblete. El primero de ellos fue mediante un tiro penal.

El CEC, por su parte, goleó 3-0 a Boca de Bermejo en el derby de vecinos. David Castañeda y Rodrigo Molina (2) marcaron los goles. Fadep venció a Gimnasia 2 a 1 en el Víctor Legrotaglie con goles de Juan Moyano y Ezequiel Aguirre, mientras que Uriel Videla anotó para el Lobito. En el Este, San Martín y Talleres fue 1 a 1. Hernán Soria, de penal, abrió la cuenta para el Chacarero y Federico Cezar, en autogol, empató para el Matador.