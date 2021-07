Liga Mendocina: Maipú perdió el invicto y la punta de la Zona B

En la continuidad de la sexta fecha del torneo de Primera División “A” de la Liga Mendocina de Fútbol, este lunes se disputaron dos encuentros de real interés. No obstante, la jornada todavía no fue completada porque el último sábado, el partido entre Gimnasia y San Martín fue suspendido por el árbitro Diego Castellino debido a que el terreno de juego del predio blanquinegro no estaba marcado. El miércoles decidirá el Tribunal de Penas, aunque reglamentariamente los puntos serían para el León.

Por la Zona A, en cancha de Guaymallén, Andes Talleres Sport Club goleó por 3 a 0 a Atlético Argentino en un duelo que enfrentaba al que llegaba segundo (el Boli) con el tercero (el Matador). Los goles del equipo azulgrana fueron obra del goleador del certamen con siete tantos, Agustín Sanfilppo -en dos ocasiones-, mientras que Ezequiel Córdoba puso cifras definitivas. En la Academia de San José, que perdió el invicto en el torneo, fue expulsado Brian Arce a los 38′ del primer tiempo.

El Matador alcanzó los 12 puntos y es el nuevo escolta del líder Fadep, que tiene 16 unidades y tendrá fecha libre el próximo fin de semana. En consecuencia, si Talleres gana su próximo juego (vs Huracán en Las Heras) podría quedar a una unidad de los de Torrico.

Por la Zona B, el Deportivo Maipú sufrió una dolorosa derrota en su predio ante el Centro Deportivo Rivadavia, que lo venció por 1 a 0 con un golazo de tiro libre de Nabil Ponti. De esa manera, mientras el Cruzado perdió el invicto y la punta, el Naranja cosechó su primera victoria en el certamen. En la próxima fecha, el líder Gutiérrez y el escolta Maipú protagonizarán el derby en el estadio Anselmo Zingaretti del Celeste.

Resultados - Zona A - Fecha 6

Andes Talleres 3 - Atlético Argentino 0

Deportivo Algarrobal 2 - Fray Luis Beltrán 0

UNCuyo 3 - CEC 0

FADEP 1 - Boca Juniors de Bermejo 0

Godoy Cruz 1 - Huracán Las Heras 0

Libre: Rodeo del Medio

Posiciones

Equipo Pts PJ Dif. G

FADEP 16 6 12

Andes Talleres 12 5 10

Atlético Argentino 11 6 6

Boca Juniors de Bermejo 9 5 2

UNCuyo 7 5 1

CEC 7 6 -3

Rodeo del Medio 6 5 -1

Deportivo Algarrobal 6 6 -8

Godoy Cruz 5 6 -8

Fray Luis Beltrán 4 5 -4

Huracán Las Heras 3 5 -7

Resultados - Zona A - Fecha 6

Deportivo Maipú 0 - Centro Deportivo Rivadavia 1

Atlético Palmira 1 - Gutiérrez Sport Club 2

Dep. Guaymallén 4 - Academia Chacras de Coria 0

Luján Sport Club 1 - Independiente Rivadavia 1

Gimnasia - San Martín (suspendido)

Posiciones

Equipo Pts PJ Dif. G

Gutiérrez Sport Club 16 6 7

Deportivo Maipú 13 6 4

Dep. Guaymallén 11 6 12

Atlético Palmira 10 6 1

Centro Deportivo Rivadavia 6 5 -1

Gimnasia y Esgrima 5 5 -1

Luján Sport Club 5 6 -5

Independiente Rivadavia 5 5 -6

Atlético San Martín 4 5 -2

Academia Chacras de Coria 1 6 -9

Dos punteros en el ascenso

Deportivo El Porvenir y Cicles Club Lavalle son los líderes del certamen de Primera División B. Este domingo se cumplió la sexta jornada con cuatro encuentros. La fecha había comenzado el sábado con la gran victoria de El Pove por 2 a 1 ante Municipal de Godoy Cruz en el estadio Simón Burgoa. El conjunto lasherino configuró su tercera victoria al hilo y alcanzó el liderazgo. En tanto, en el partido más importante del domingo, el Melonero empató 2-2 con Leonardo Murialdo en Villa Nueva luego de estar dos goles abajo. Con esa unidad, los del Norte alcanzaron la línea de El Porvenir y mantuvieron el invicto en el certamen.

En otros de los partidos jugados ayer, La Gloria y AMUF protagonizaron un vibrante empate 3 a 3, mientras que Mayor Drummond venció 1-0 a Eva Perón y Universitario y Banfield igualaron 1 a 1.

Resultados - Fecha 6

Atlético Universitario 1 - Sp. Banfield 1

Leonardo Murialdo 2 - Cicles Club Lavalle 2

Mayor Drummond 1 - Asoc. Atl. Eva Perón 0

Social y Dep. La Gloria 3 - AMUF 3

Municipal GC 1 - El Porvenir 2

Posiciones

Equipo Pts PJ Dif. G

El Porvenir 13 6 7

Cicles Club Lavalle 13 5 4

Municipal GC 10 5 7

Leonardo Murialdo 10 6 6

Social y Dep. La Gloria 10 6 0

Asoc. Atl. Eva Perón 7 5 6

Mayor Drummond 7 6 -3

Sp. Banfield 7 6 -4

Atlético Universitario 2 5 -6

Deportivo Ferroviario 2 5 -8

AMUF 1 5 -9