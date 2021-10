Liga Mendocina: Lucas González pidió disculpas por su agresión a Jonathan Ramírez

Lucas Oscar González, delantero y capitán del Club Empleados de Comercio, quien el domingo pasado protagonizó un hecho de violencia lamentable que se viralizó en las redes sociales y en los medios de comunicación de la provincia y del país, emitió esta tarde un comunicado en el que expresa su arrepentimiento y ofrece sus disculpas del caso: “Me equivoqué y quiero pedir disculpas, en primera medida a mi mujer y a mis 3 hijas, en especial a Luisana que con sus 12 años ya sabe leer y escuchar las macanas que a veces cometemos los adultos”, comienza rezando el comunicado.

El domingo pasado, en el marco de la primera fecha de la Zona Campeonato del torneo de Primera División “A” de la Liga Mendocina de Fútbol, Guaymallén y CEC jugaban a puertas cerradas en la cancha de Fray Luis Beltrán cuando promediando el complemento Lucas González le aplicó un terrible golpe de puño al marcador central de Guaymallén, Jonathan Ramírez, minutos después de que el árbitro Jorge Etem los expulsara por agresión mutua durante el partido.

Agresión de un jugador del CEC a otro de Guaymallén en un partido de la Liga Mendocina de Fútbol disputado el domingo.

“En segundo lugar pedir disculpas a Jonathan Ramírez porque es colega y un ser humano que no merece mi reacción, aunque el seguramente entenderá y espero que acepte mis disculpas ya que es jugador y sabe todo lo que sucedió. Pido realmente perdón porque es de hombre también hacerlo”, agrega González en su comunicado.

González, quien el mes próximo cumplirá 35 años, es uno de los futbolistas con más experiencia y jerarquía de la actual Liga Mendocina de Fútbol, realizó una larga enumeración en su descargo: “Pido disculpas a mis compañeros y al cuerpo técnico porque soy un jugador con experiencia y debo ser el primero en dar el ejemplo, pero a veces cometemos errores que pensándolo en frío no sabes como pudo pasar. Al fútbol de Mendoza y a la gente también les pido disculpas, porque debemos dar el ejemplo los protagonistas y tener un mejor fútbol. Por último al Club Empleados de Comercio, a sus directivos, también mis disculpas. Podría dar mil excusas pero es momento de asumir errores y mucho mas en una institución que siempre nos enseñó los buenos valores”.

Antes de finalizar, el futbolista que también actuó en Gimnasia y Esgrima, Gutiérrez Sport Club y Montecaseros, puntualizó: “Gracias a todos los que en estos días me expresaron su apoyo y cariño, no quiero despedirme del fútbol de esta manera, me equivoque y pido sinceras disculpas por mi familia, mis hijas, y por mis amigos que me regalo el fútbol que son los que me conocen como soy”.

De acuerdo a lo informado por la terna arbitral encabezada por Jorge Etem, juez del encuentro entre CEC y Guaymallén, el Tribunal de Penas de la Liga Mendocina suspenderá provisionalmente al futbolista y lo convocará a realizar su descargo personalmente a Garibaldi 83. Posteriormente, se conocerá la sanción al delantero del Mercantil.