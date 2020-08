Liga de España: Mauricio Pochettino suena como posible reemplazante de Setién en Barcelona

Mauricio Pochettino es el principal aspirante para asumir como director técnico del Barcelona en el caso de que Quique Setién deje de ser el entrenador del club catalán una que vez que concluya la actual temporada, según consigna el diario británico The Daily Mail. Claro, todo dependerá del destino del elenco culé en la presente Champions League.

El entrenador argentino, que está sin trabajo desde que fue despedido del Tottenham el año pasado, en su momento había declarado que preferiría regresar y trabajar en la granja en Argentina antes que ser el entrenador del Barcelona, debido a su identificación con su clásico rival en Cataluña, Espanyol, club del que dirigió desde 2009 a 2012.

En enero de este año, tras la salida de Ernesto Valverde, el nombre de Pochettino había sonado en los pasillos del Camp Nou. Sin embargo, en aquellos días trascendió que habría declinado la oferta de Barcelona y, a raíz de eso, Quique Setién se convirtió en el nuevo entrenador.

Pero ahora el escenario parece haber cambiado drásticamente. En diálogo con El País, Pochettino se retractó de sus dichos y afirmó: “El Espanyol me ha hecho un nombre. Pero no soy arrogante y no me gustó hacer una declaración como esa”. Por ende, el oriundo de Murphy parece haberle abierto la puerta a una posible llegada a Barcelona. ¿Será el momento de Poch en el Barça?