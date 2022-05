Levy y su punto de vista sobre la grieta en el automovilismo argentino

En el último tiempo, se siguen sumando opiniones al tema presentado en Carburando: “la grieta en el automovilismo nacional”. A raíz de las notas publicadas en Escudería Carburando, por TyC Sports, y luego reflejadas y desarrolladas en Carburando.com, se registró una serie de denuncias que conspiran contra la libertad de acción en la actividad, con cruces de responsabilidades y hasta cierta complicidad, según las duras opiniones escuchadas.

La opinión de Alejandro Levy

Tras las denuncias de Javier Ciabattari, Ernesto Bessone y varios pilotos que se expresaron al respecto, en las últimas horas habló en Carburando Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC. Y ahora es el turno de Alejandro Levy, uno de los responsables del TC2000 y del Top Race, entre otras categorías, que tuvo conceptos muy interesantes.

“Respecto de lo que dijo Ciabattari, me quiero imaginar que lo dice por un estado de preocupación como equipo y personal. No lo comparto en lo más mínimo. Creo que la CDA, el ACA y García Remohí viene trabajando silenciosamente para la gente, pero no para las categorías. Tenemos una relación directa con los miembros de la CDA. Es necesario que así sea porque si no no podríamos trabajar”, dijo Levy en Carburando.

Además, el directivo agregó: “No sólo nosotros como categoría, sino el resto de las categorías que están bajo el ala de la CDA. En nuestro caso venimos planificando, desde TC2000, Top Race y CarX. Si no fuese así, de tener planificación, no alcanzaríamos los objetivos planeados. Quizá muchos piensen que no están trabajando. Mantenemos reuniones semanales. Están preocupados por cada categoría”.

Haciendo un balance general del automovilismo, Levy dijo: “Pero si uno hace un balance como categorías desde hace dos años para acá, no les están yendo tan mal a la gestión de las categorías. Después se puede discutir si dan espectáculo o no, o hechos puntuales, pero tampoco es responsabilidad exclusiva de la CDA. El Turismo Pista tiene 150 autos, el Turismo Nacional posee 80 autos, el Top Race 70 autos, el Rally Argentino pasa por un muy buen momento con autos nuevos de última tecnología. Eso hace que se sepa que el trabajo es real. Por supuesto que hay cosas por mejorar. Hay que pensar en 2023 para solucionar los problemas que plantean las categorías y que intervenga la CDA, pero no estoy de acuerdo con que no se está trabajando y con que no están preocupados por la situación del automovilismo”.

Levy y la grieta en el automovilismo argentino

La nota completa con Alejandro Levy en Carburando