Leonel Pernía pasó por Escudería Carburando y contó cómo vivió el accidente en la primera fecha del TC en Viedma.

El piloto Tandil inhalo gases a raíz de la rotura del pontón y del escape de su Torino y se desmayó en la primera final de Turismo Carretera disputada en Viedma.

“Esto pasó en la vuelta 8 que tuvo un roce de carrera normal con Castellano. Se me raja el pontón y empecé a sentir la base del escape. Avisé al equipo que preparen la ambulancia. De llegar, iba a estar muy complicado. En la última vuelta me desmayé y me desperté en la ambulancia, llegando a la clínica”.

Brindando más detalles de su estado de salud dijo: “Estoy muy bien, la recuperación fue rapidísima. Estar bien físicamente ayuda, de hecho hasta la última vuelta dejé todo para terminarla”.

Leonel Pernía habló del accidente de TC y lo que viene en el Súper TC2000

Pernía sobre el Súper TC2000

Además, Pernía habló de lo que vendrá esta temporada en el Súper TC2000 donde competirá con el Axion Energy Sport. El de Tandil se refirió al nuevo rol que tendrá Matías Milla en el equipo. “Este año Milla va a tener una responsabilidad de pelear el campeonato. No dudo que tiene las condiciones para hacerlo. Yo voy a seguir trabajando de la misma manera. Nos llevamos de la mejor manera y no creo que cambie nada con respecto al año pasado”

“Como todos los años, arrancamos con la intención de pelear el campeonato. El que mejor se posicione es el que termina recibiendo la ayuda de los compañeros, así que en ese sentido no va a cambiar nada para mí ni para él”, agregó Pernía.

Mirá la nota completa en Escudería Carburando: