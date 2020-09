Lema: “Quiero demostrar que Ortelli está más vivo que nunca”

Gustavo Lema pasó por Carburando en Casa y se refirió a lo que será el regreso del Turismo Carretera, el cual está pactada para este próximo fin de semana en San Nicolás. Además, también habló de la necesidad que tiene de devolver a Guillermo Ortelli a los primeros planos.

“Estamos esperando ansiosos para poner en marcha los motores este próximo fin de semana”, manifestó Lema de manera inicial. Y agregó: “Llegamos a un circuito, nos instalamos ahí adentro y no salimos de ahí. No podemos irnos ni a comprar. No podemos tocar la ciudad. Hay que darle tranquilidad al ciudadano del lugar”

En tanto, el titular del JP Carrera habló del factor económico en torno al retorno de la actividad. “Estoy en el Turismo Carretera y sé que se trabaja para reducir los costos. Todos estamos preocupados en ese sentido. Una vez que arranque la actividad habrá que continuar por ese objetivo”, puntualizó.

Por otro lado, el dueño de equipo le dedicó un párrafo a la nueva normalidad que afrontará el deporte motor. “Esta situación no me cambia tanto. Designamos dos mecánicos por auto. Se comparten el gomero, el de la caja y así dentro del equipo. Ojalá que en esta etapa se sume más gente al automovilismo. Que aquellos que no observaban esta actividad, ahora se sumen y se enganchen con esta disciplina tan popular”, afirmó.

Uno de los temas que también abordó quien también en dirigente en el Independiente de Avellaneda fue la realidad deportiva que vive Ortelli. “En el JP seguimos con Guillermo Ortelli, Valentin Aguirre y Manu Urcera. Santi Alvarez y Federico Iribarne en el TC Pista. El año pasado peleamos el título con Valentin y Manu. Y en el caso de Guillermo, contamos con un nuevo motor y se notó una mejora importante y está en los parámetros comparativos con el de Manu, por ejemplo. Quiero que Guillermo vuelva a ser protagonista. Los hinchas recuerdan a mi mamá, a mi hermana y todos mis familiares”, explicó.

“Si es por la capacidad técnica y conductiva, además de su mentalidad, tiene muchos años por delante. Respecto de lo que dice Juan María Traverso, coincido y creo que con Ortelli pasará lo mismo a cuando se retiró el Flaco. Un día se levantará y dirá que no corre más. Quiero demostrar a nivel personal que Ortelli está más vivo que nunca”, se explayó.

En el final, Lema hizo un análisis de los pilotos que tiene en su escuadra. “Hay edades para todo. Son generaciones diferentes entre los pilotos. Algunos corren en simuladores y otros no. Un piloto cuando hace una maniobra pone en riesgo muchas cosas. Más allá de los daños personales, lo económico. Tengo tres pilotos muy diferentes. Manu es 100% profesional. Vive pensando en el automovilismo. Valentín es un chico más tosco, marketineramente le cuesta un montón. Él tiene mentalidad ganadora con mucho talento. Guillermo es la tranquilidad, la sabiduría, el talento. Es un diferente”, cerró.