Lejos de Miami: Messi reveló dónde tiene guardada la medalla del Mundial Qatar 2022

En el transcurso de la mañana de este jueves se develó finalmente la entrevista de Migue Granados con Lionel Messi y el mejor jugador del mundo habló de todo, en un tono absolutamente distendido.

Entre tantas preguntas que el conductor de “Soñé que Volaba” (canal de Youtube y Twitch “OLGA”) le realizó, una de las que más curiosidad suscitaba entre los fans del mundo era el destino de la medalla de oro obtenida en el pasado Mundial Qatar 2022, donde Argentina obtuvo su tercera estrella internacional.

Esta presea personal es uno de los tesoros más significativos que puede tener Lionel Messi, ya que se trata del título que siempre busco y que durante años le fue esquivo. Es por eso que sorprende que no lo tenga con él en Miamia, sino a unos cuántos kilómetros de distancia.

Cuando Granados le pidió al 10 que le mostrara la medalla, llegó la confesión: “No la tengo acá”. Rápidamente, el conductor le consultó dónde está guardada y Leo respondió: “Está en Barcelona. Tengo mi museo y las cosas que conseguí allá, en Barcelona. Botines, pelotas, trofeos, todo”, explicó el campeón del mundo.

La entrevista de Messi en Olga. (Captura)

Messi habló del PSG y sobre su vida tras ser campeón del mundo

En otro de los momentos de la nota, Messi habló sobre su paso por el PSG y aseguró: “La verdad que no fue como esperaba pero siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí”, declaró el 10 y agregó: “Con mis compañeros, re bien con todos. Después, con la gente era entendible, por ‘culpa nuestra’ no fueron campeones de nuevo, pero bueno, fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, el resto de mis compañeros de la Selección sí lo tuvieron”.

Por último, el capitán argentino respondió a la pregunta sobre “¿Qué hay después de ser campeón del mundo?” y no dudó. “Seguir disfrutando, a mi me encanta lo que hago, yo disfruto jugando... Obviamente ahora es de otra manera, por eso también la decisión de venir para acá y no continuar mi carrera en Europa, se vive de otra manera”, explicó.

