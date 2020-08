Leclerc vivió una insólita y peligrosa situación en España

Luego de hacer un trompo en la final del GP de España, el motor de Charles Leclerc se detuvo e intentó sin éxito arrancar la Ferrari.

“El auto se apagó. Las ruedas traseras estaban completamente bloqueadas. No sé lo que pasó, el equipo no sabe lo que sucedió aún. Necesitamos investigarlo”, dijo Leclerc en declaraciones a RaceFans.net.

Leclerc intentó incorporarse de nuevo a la carrera, pero se dio por vencido tras no poder conseguirlo. Sin embargo, le pidieron que volviera a hacer el intento cuando él ya se había soltado los cinturones de seguridad.

"Intenté arrancar el motor después del problema que tuve y no arrancaba. Así que me quité los cinturones y me preparé para salir del coche. Pero entonces desde el muro me pidieron que lo intentara una última vez y funcionó. Entonces fui sin cinturones hasta que paré", señaló Charles.

Giró una vuelta entera sin avisar de que se había quitado los cinturones y al comenzar la segunda pidió al equipo parar por esa misma razón.

"Chicos, necesitamos parar. Cuando he intentado encender el coche de nuevo… Mis cinturones están sueltos ahora. Cuando freno me muevo bastante. No me importa, pero estoy seguro de que nadie estará contento de que esté conduciendo sin ellos. Preparen el anclaje. No sé si está o no en el coche", dijo el piloto por radio.

Leclerc llegó a boxes pero el motor pese a haber arrancado, continuaba con problemas, así que el intento audaz de la estrella de Ferrari se esfumó.