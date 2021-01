Lección de vida: El diálogo de Klopp con un juvenil del Liverpool que fue a entrenar con un Mercedes y un Rolex

El alemán Jürgen Klopp es uno de los mejores entrenadores de fútbol del mundo y lo demuestra no solo dentro del campo, sino también fuera de él, con consejos de vida que le suele dar a sus jugadores en Liverpool.

Según reveló el futbolista croata Dejan Lovren, ex Liverpool y actual jugador del Zenit de San Petersburgo, Klopp le dio una charla aleccionadora a un juvenil del club inglés que marca los valores que pregona el DT alemán.

La anécdota que dio a conocer Lovren tuvo lugar en 2017 e involucró a un jugador del Liverpool de 18 años cuyo nombre no trascendió. El joven llegó al entrenamiento a bordo de un lujoso auto y con un reloj de alta gama en su muñeca. Algo que llamó la atención de Klopp. “¿En qué coche viniste?”, preguntó el alemán. “En un Mercedes”, respondió el joven.

“¿Y qué es eso en tu muñeca?”, continuó Klopp. A lo que el jugador respondió: “Un Rolex”. “¿Cuántos partidos has jugado en Primera?”, fue la última pregunta del DT. “Ninguno”, finalizó el joven. Al día siguiente, el futbolista en cuestión llegó a la práctica sin reloj y en un auto normal.

La historia que contó Lovren a un medio ruso tiene que ver con los nuevos hábitos de los jóvenes y el avance de las redes sociales. “Borraría Instagram, Facebook y todo eso. Me centraría en cosas más reales. Pero esto no es tan fácil de hacer para las generaciones más jóvenes”, soltó.

“Todas estas estúpidas plataformas y cosas requieren mucho tiempo y atención y hacen que una persona no se concentre en el fútbol. No es necesario usarlas todos los días. Hay personas que revisan sus redes sociales tres veces al día, publican fotos y eso me preocupa mucho por los jóvenes”, cerró Lovren.