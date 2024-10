Leandro Ciccolini “Me emocioné porque me debía un buen partido y a mis compañeros, un gol”

El Lobo está en carrera nuevamente, no solo por el gran triunfo que logró frente al puntero, Nueva Chicago, sobre la hora por 2 a 1, sino que la derrota de San Telmo dejó a Gimnasia más ilusionado que nunca en la lucha por el liderazgo de cara a la primera final del torneo de Primera Nacional.

Cuando solo restan 4 fechas por jugarse, el Lobo quedó a dos puntos del líder (Chicago) y, la lucha por el primer puesto la tendrá con Aldosivi, San Telmo y Madryn, por ese lugar de privilegio.

Gimnasia volvió a las prácticas después de tanta euforia y ya piensa en Deportivo Morón, al que enfrentará, el lunes, desde las 21.15.

El Lobo bajó al puntero en el Legrotaglie y, se prendió en la lucha por el liderazgo de cara al primera final de ascenso.

Una de las figuras del triunfo mensana fue Leandro Ciccolini, el creativo del equipo que se emocionó, tras convertir un gol de penal.

- ¿Sos el encargado de los penales o vos decidiste patearlo? Te emocionaste después del gol.

-Sí, el cuerpo técnico me concedió ese privilegio de ser el encargado y el equipo también. Sí, me emocioné mucho con el gol, porque me debía un buen partido a mí y a mis compañeros les debía un gol. Poder hacer ese gol fue muy lindo, como también que ellos confíen en mí, al igual que el cuerpo técnico. Solo tengo palabras de agradecimiento. Venía teniendo partidos muy chatos y les debía un gol y un buen partido, porque acá lo importante sigue siendo el equipo. El grupo.

- Era todo o nada con Chicago.

-Era una final para nosotros y la jugamos como tal. La elaboramos desde el minuto uno hasta el último del partido. Disputamos cada pelota como lo hicimos todo el tiempo contra un equipo que te lleva al límite, pero que tuvo un rival que está preparado para estos duelos y, por eso nos quedamos con el triunfo.

- Tenés bastante experiencia en este tipo de duelos, hace dos años con el Lobo también viviste momentos similares.

- Sí, es verdad. Son partidos en los que no se juega del todo bien y que todos quieren ganar. Donde cualquier tipo de error lo pagás caro, por lo tanto, son partidos friccionados de mucho detalle, más de pelota parada. De paciencia y laburar hasta el último momento. Por suerte, el equipo sabe competir de esa manera y creo que a partir de ahora será la clave. Es nuestra carta de presentación y será nuestra manera de competir.

-Frente a Chicago mostraron muy buen juego en algunos pasajes del partido, como hace 7 u 8 fechas atrás.

-Sí, por momentos sí. Nosotros no renunciamos a ese juego y el hincha tiene que saberlo. Somos un equipo inteligente que conoce los momentos; cuando hay que poner una pausa y la pelota debajo de la suela, descansar con la pelota o hacer mover al rival. En otros, hay que laburar, ponerse el overol, salir de contra o agruparse en los últimos metros y pasar sofocones, porque el rival también juega. La clave es saber interpretar cada etapa del juego.

- Jugaste lesionado, ¿Cómo venís para el partido con Morón?

-¡Si y me quería morir!. Estaba entusiasmo y con mucha ilusión de hacer un gran partido y a los 2 minutos sentí que me esguincé y me dio mucha bronca. No quería salir e intenté aguantar como pude el primer tiempo. Apreté los dientes y trabajé para el equipo. En el entretiempo me infiltré y se me pasó un poco el dolor de la pierna. Después le pedí el cambio a Ezequiel (Medrán) para no perjudicar al equipo. Es que, en el banco hay compañeros que están preparados para entrar y jugar mejor o igual. Lo hicieron muy bien y nos dieron un triunfo. Me duele un poco el tobillo, pero llego bien al partido con Morón.

- ¿Se despertó la ilusión?

-Era una final para nosotros y la última bala para pelear definitivamente allá arriba. Ahora estamos a 2 puntos del líder y más ilusionados que nunca.