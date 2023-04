“Le tengo afecto a Boca y mi sueño pendiente es jugar en La Bombonera”: la confesión de Sergio Ramos

Son varios los futbolistas que logran disputar partidos en los estadios más importantes del mundo, por suerte Argentina cuenta con varios escenarios para que la pasión de los hinchas se haga presente en cada cancha. Por eso varias figuras quieren jugar en nuestro país, como es el caso de Sergio Ramos.

En una entrevista con el medio Bolavip desde el Parque de los Príncipes, casa del Paris Saint Germain, el zaguero fue consultado por “el estadio sudamericano en el que le gustaría jugar” y respondió: “La Bombonera. Me queda ahí pendiente por el afecto que le tengo a Boca Juniors”. A su respuesta se le sumaron el portugués Vitinha y el español Fabián Ruiz, compañero de Ramos

Por su parte, Marquinhos también habló de Boca y colocó al estadio ubicado en Brandsen 805 como “la más difícil”.

Muchos de nuestros jugadores dieron una entrevista a BOLAVIP, en el que Messi, Marquinhos, Sergio Ramos, expresarón lo que transmite La Bombonera, el famoso estadio de Boca Juniors. 💙💛



“A mí siempre me generó simpatía el fútbol argentino. Porque siempre me han dicho que tengo muchas similitudes al jugador argentino. El pelo largo, ir siempre al corte, al cruce, y ese tipo de rasgos. El Boca Juniors, no es que me haya tirado más, pero siempre me ha simpatizado un poco más”, le había dicho Ramos a Ibai en 2021.