Le dio a Maradona una gran alegría en la Selección y espera su llamado para volver al profesionalismo

En 2009, metió el gol clave con el que la Selección Argentina de Diego Maradona consiguió ante Uruguay el boleto al Mundial de Sudáfrica 2010. Es el cordobés Mario Bolatti, quien desea recibir un llamado del DT de Gimnasia La Plata para volver a calzarse los pantalones cortos.

Con último paso por Boca Unidos de Corrientes (2018), el mediocampista central desea volver regresar al profesionalismo siempre y cuando sea en el “Lobo” de Diego Maradona.

“¿Si me llama Maradona para ir a Gimnasia La Plata? Sería un placer. ¿Cómo no voy a ir? No se le puede decir que no a Diego. Sería muy lindo”, soltó el rubio de 35 años en declaraciones periodísticas.

En tanto, Bolatti, ex Belgrano, ofreció los detalles que lo llevaron de su decisión de colgar los botines: “En el último año tuve ganas de volver a jugar. Cuando decidí apartarme era porque estaba cansado, saturado del sistema, del entorno, de muchas cosas que rodean al fútbol, pero si surge algo bienvenido sea”.

En cuanto al “mundo Maradona”, el ex futbolista recordó su paso por la celeste y blanca y cómo fue la experiencia de ser dirigido por el astro mundial: “Maradona siempre se pone del lado del jugador. Me sorprendí en algunas cosas de su forma de ser, no sólo con nosotros sino también con nuestras familias. Un líder, siempre se pone delante y es alguien que sigue sintiendo con los botines puestos”.

Y agregó: “El sueño de todo jugador de fútbol es vestir los colores de su Selección. Una doble satisfacción a nivel personal y más habiendo convertido un gol que nos aseguró la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010″.