Le dijo no a Boca: Cavani reconoció un llamado de Riquelme antes de firmar para el Manchester United

El delantero uruguayo Edinson Cavani, flamante refuerzo de Manchester United, admitió hoy que tuvo una conversación con el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, mientras estaba sin club.

“Sí, me escribió con mucho respeto. Hablamos un poco porque le tengo estima haberlo visto y por todo lo que fue como profesional. Fue una conversación sana y me dio alegría su apoyo. También me invitó a comer un asado”, contó Cavani en una entrevista con el programa uruguayo “2 de punta”.

Desde Manchester, el flamante refuerzo del United también reveló que tuvo coronavirus y manejó la posibilidad de instalarse en su campo de la localidad uruguaya de Salto hasta que pase la pandemia.

“El fútbol es mi pasión pero manejé la opción de dedicarme al campo hasta que pase esta situación. Nosotros tuvimos coronavirus con mi novia después de las vacaciones en España. Tuvimos miedo y lo cuento ahora porque es pasado”, relató el uruguayo.

Cavani fue uno de los jugadores del mercado de transferencias ya que desde el pasado 30 de junio estaba con el pase en su poder luego de siete años en París Saint Germain.

“Fueron años imborrables”, remarcó el máximo goleador de la historia del club parisino. Cavani también explicó que su ausencia en el seleccionado uruguayo para el inicio de las eliminatorias sudamericanas fue consensuada con el “Maestro” Oscar Washington Tabárez.