“Le debo mucho a Rossi por esta victoria”

Rubens Barrichello, piloto que largó 322 Grandes Premios de Fórmula 1, ganó 11 carreras y corrió para seis equipos, consiguió su primera victoria en una categoría argentina. El brasileño triunfó en la fecha del Top Race en Buenos Aires junto al Toyota Gazoo Racing.

Con relación a la carrera destacó el trabajo de su rival circunstancial como fue Diego Azar y su desempeño “Es muy rápido Diego, de verdad siempre ha estado muy cerca, lo vi por el espejo toda la carrera. A veces uno piensa que si ganó en Fórmula 1 el resto de las Categorías está a menos y no!!, nada que ver. Ni Top Race, ni Súper TC2000, todas se corren con la misma responsabilidad”.

Consultado sobre la clave para ganar agregó: “Uno para ganar una carrera prácticamente en el debut, tiene que dedicarse para aprender lo que el coche te está pidiendo. Yo hablo mucho con Matías (Rossi) y con los Ingenieros y me dicen estamos haciendo esto pero no funciona, ok pero me gustaría aprender. Entonces voy a pista con humildad y aprendo. Esta victoria le debo mucho a Matías, no sé si le ayudé tanto en Brasil como él me ayudó a mí”.

Finalmente dijo: “Estoy muy feliz por la familia Toyota que le tengo mucho cariño, estoy seguro que Daniel Herrero Presidente de Toyota Argentina y Darío Ramonda (Titular de Toyota Gazoo Racing Argentina) están disfrutando tanto como yo”.