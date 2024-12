Lautaro Martínez y su frustado paso por Boca en inferiores: “Me decían que no tenía velocidad ni potencia”

El delantero argentino Lautaro Martínez repasó sus inicios en el fútbol y reveló que cuando era chico hizo una prueba en Boca, pero que lo desestimaron por su estado físico. “Después llegó la propuesta de Racing y la tomé como mi última oportunidad”, expresó. En una entrevista para un medio europeo, el actual jugador del Inter Milán también habló acerca de su presente.

Lautaro comenzó contando una historia poco conocida, de su fugaz paso por Boca Juniors: “Tuve una semana de pruebas en Boca cuando tenía 15 años, pero me terminaron echando porque decían que no tenía ni velocidad ni potencia. Fue frustrante. Cuando regresé a Bahía Blanca hablé con mi papá y le dije que quería dejar el fútbol y trabajar”, comenzó.

Lautaro Martinez confesó que probarse en Racing era su última oportunidad en el fútbol.

Para el Toro, Racing fue su última chance en el fútbol: “Después llegó la propuesta de Racing y la tomé como mi última oportunidad y me fue bien, me ficharon. No quería hacer más pruebas”, confesó el dos veces campeón de América y una vez de la Copa del Mundo.

Luego de llegar a la Academia, el hermano del atacante de la Selección Argentina enfermó y sus familiares decidieron no contarle nada al respecto por dos años. “Recién me lo contaron cuando ya habían pasado dos años. Él ya había salido del hospital y completado el tratamiento. Me lo dijeron cuando el problema estaba resuelto” exclamó.

A su vez, aseguró que tuvo apoyo psicológico en sus inicios en el conjunto de Avellaneda y que este lo ayudó a crecer como persona y futbolista. “Cuando debuté en Racing, tuve dos amarillas en pocos minutos por dos resbalones. Siempre quise demostrar algo y fue muy difícil para mí. Los psicólogos fueron de gran ayuda porque pude estar más tranquilo y pensar más las cosas”, sentenció el delantero.

Por último, Martínez, que finalizó séptimo en la gala del Balón de Oro 2024, se refirió a su presente en el elenco italiano bajo el mando de Simone Inzaghi, en el que ocupa una posición distinta sobre el terreno de juego que en campañas anteriores: “Hoy Marcus Thuram es el que está más adelantado, pero esto no es estudiado. Nos entendemos muy bien y surge de eso. El año pasado era al revés, él se abría o estaba más atrás y yo llegaba mucho al área. Hoy le toca hacer más goles”, concluyó.