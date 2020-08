Lautaro Martínez palpita la gran final ante el Sevilla: “Quiero ganar mi primer título con Inter”

Poco le costó a Lautaro Martínez aclimatarse en la élite europea y menos le pesó vestir la N°10 de Inter. El delantero argentino atraviesa el mejor momento de su carrera y, tras aplastar a Shakhtar Donetsk en semifinales, está a un paso de levantar la Europa League. Del otro lado lo espera Sevilla, un arduo rival para el bahiense, aunque sabe que su equipo tiene las armas necesarias para gritar campeón.

“Estoy muy feliz porque estamos muy cerca de lograr uno de nuestros objetivos, levantar un trofeo, y eso es lo principal. Esperemos que nuestro último partido de la temporada sea un gran día, y traigamos el trofeo de vuelta a Italia”, aseguró el atacante, que añora poder bordar su primera estrella en Lisboa. “Quiero intentar ganar mi primer título con Inter, lo que sería muy especial. Es la primera final para mí. Podría ser el primer trofeo de mi carrera”.

Además, el jugador de la Selección Argentina resaltó el ímpetu de sus compañeros y se ve bien parado de cara al partido decisivo frente a los andaluces: “Creo que la personalidad del equipo y la ética del trabajo diario demostraron que Inter está creciendo como equipo y construyendo para lograr grandes cosas”.

El Toro sabe que nada de esto hubiese sido posible sin la intervención de Antonio Conte al mando del equipo: “Siempre le estaré agradecido porque en cuanto llegó a Inter me llamó, cuando estaba de vacaciones después de la Copa América. Es un entrenador que confía en mí y que me ayudó a crecer. También me ayudó a cambiar mi mentalidad, no solo la mía, sino la de todo el grupo, y eso es muy importante para nosotros. Esperemos que podamos continuar en este camino”.

Para cerrar, Martínez se refirió al poderío de su rival, el conjunto que más veces levantó el trofeo, y que además contará con la sangre albiceleste de Lucas Ocampos y Éver Banega: “Sevilla llegó a muchas finales y eso es por una razón. Significa que es un equipo serio, un conjunto que juega bien. Así que tendremos cuidado con lo que puede hacer, pero estamos principalmente centrados en nosotros mismos, en nuestro trabajo, en el Inter, en lo que significa haber llegado a una final después de tanto tiempo, y en lo que puede significar levantar un trofeo en este momento. Ahora mismo, estamos muy cerca de eso. Tenemos la oportunidad, la posibilidad y jugaremos como tenemos que hacerlo”.

Inter y Sevilla se enfrentarán en la gran final del segundo certamen más importante del continente el próximo viernes, a las 16, en el Estadio Rhein Energie, de Alemania.

¿Podrá Lautaro levantar su primera copa?