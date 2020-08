Las tapas de los medios españoles que muestran a Messi “en rebeldía”

Este domingo por la mañana, el plantel culé se realizará los análisis de PCR para poder comenzar el lunes con los entrenamientos y la gran ausencia fue Lionel Messi. El crack rosarino estaba convocado pasada las 10 de la mañana para su test, pero no se presentó. Los abogados del jugador dieron previo aviso al club.

La razón de este movimiento de Messi fue porque hizo uso de la cláusula que le permite salir de manera unilateral para desvincularse del club. Esta decisión fue centro de las tapas de los diarios deportivos de España.

Sport reflejó la noticia con un contundente “¡Se planta!” reflejando que Messi no dará marcha atrás. Cuenta que no se realizará los análisis y que tampoco asistirá al primer entrenamiento porque considera que “puede irse gratis”. Además, manifiesta que el argentino pidió una reunión con el presidente Bartomeu para “buscar una salida amistosa y no quiere una batalla legal”.

El Mundo Deportivo tituló “No se presenta” acompañando de una imagen de La Pulga solo en medio del Camp Nou. En otro de los temas de tapa adelanta los próximos pasos del argentino: “Si pide el transfer para fichar por otro club, el caso acabará en un juzgado laborar”.

Por su parte, la portada de Marca fue más dura: “En Rebeldía” y aclara que el Barcelona “supo en julio que el crack quería irse”, ratifica que “quiere pactar con el club su salida” y expresa que “el capitán culé entiende que su vínculo con el Barça ha concluido”.