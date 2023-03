Las peligrosas revelaciones de Alphonso Davies que alertaron al mundo del fútbol: “Estoy solo, soy un perdedor”

Alphonso Davies es uno de los mejores futbolistas en la actualidad. Este jugador que representa a la Selección de Canadá nació en un campo de refugiados en Ghana y en su corta trayectoria ha ganado numerosos títulos de la Bundesliga y la Liga de Campeones con el Bayern de Múnich.

También es miembro clave de la Selección de Canadá, al llevarla a disputar el Mundial Qatar en 2022 y anotar un gol en la derrota ante Bélgica por 4-1.

El defensor de 21 años, Alphonso Davies, reconoció que Messi es uno de sus ídolos. (@AlphonsoDavies)

En las últimas horas, Davies sorprendió a todos con una declaración que preocupó al mundo del fútbol, ya que decidió hablar públicamente de los inconvenientes de ser un futbolista profesional de primer nivel.

Las sorprendentes revelaciones de Alphonso Davies en Twitch

En su cuenta de Twitch, Alphonso Davies preocupó a sus fans al realizar algunas declaraciones acerca de su vida privada y admitir que no tiene muchos amigos y que a menudo se aburre después del entrenamiento: “La vida como futbolista profesional es genial, sin duda. Para relajarse y disfrutar de la vida. Pero después del entrenamiento, no hay nada que hacer”.

“Para mí, como no tengo familia y mi novia no vive conmigo, estoy solo. Es un poco preocupante no tener algo que hacer, especialmente cuando todos tus amigos tienen trabajo. Probablemente tengo como cinco amigos. Soy un perdedor popular”, sentenció el futbolista que se puede desempeñar tanto de lateral como de extremo por el costado izquierdo.

Alphonso Davies

Recordemos que a mediados del año pasado Davies rompió con su novia de mucho tiempo, la futbolista Jordyn Huitema, quien hace unas semanas presentó a su nuevo novio, el beisbolista dominicano Julio Rodríguez.

Sobre esto, Davies también se apresuró a descartar los rumores sobre la infidelidad de Jordyn. Escribió en Twitter: “Sí, Jordyn y yo nos separamos. Los rumores sobre ella no son ciertos. Ella es una buena persona. Le deseo lo mejor y les pido a todos que respeten nuestra privacidad”.