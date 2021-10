Las pretensiones de Jorge Barrio para llegar al Súper TC2000

Jorge Barrio tuvo un fin de semana perfecto en la novena fecha del TC2000 en Rosario y llevó a 100 puntos de ventaja en el campeonato. El de Pinamar habló en Escudería Carburando y se refirió a cómo vive transita su actualidad deportiva.

“En cierto modo, separó las cosas. Voy de a un paso a la vez. Actualmente estoy concentrado en la Fórmula Renault 2.0 y el TC2000, mientras que el proyecto para el Súper TC2000, que es el objetivo y lo que quiero que pase para 2022, está por venir. Quiero lograr el bicampeonato de la Fórmula y el título en TC2000. Simplemente no pienso en mi futuro porque si no sacaría el foco de lo que estoy haciendo plenamente en este momento”, comentó Barrio en torno a cómo afronta la definición de la temporada y los rumores sobre su futuro.

Con 17 años, el pinamarense también contó cómo equilibra sus responsabilidades deportivas con la vida de adolescente. “Me copa la idea de ir de viaje de egresados, pero no sé si me coincide con alguna carrera. Además, existe le posibilidad de que me contagie de Covid-19 y eso me dejaría afuera unos 15 días y no sé si me dan los tiempos”, aseguró.

Jorge Barrio quiere llegar al Súper TC2000 en una butaca competitiva

En la misma línea, agregó: “Lamento un montón de cosas, como haberme perdido juntadas con los amigos, pero yo sé que lo hago en post del deporte y tengo las prioridades bien establecidas. Prefiero sacrificar eso y no perderme una fecha o regalar un campeonato. Actualmente, tengo muy claro que es lo que quiero y me encantaría llegar a ser profesional dentro de esto o por lo menos poder vivir del automovilismo y en el camino hacía eso, tengo que hacer tales sacrificios”.

Además, Barrio desactivó los transcendidos que lo pusieron como sustituto de Matías Rossi en Toyota después de la polémica de San Juan. “Esos rumores son dudosos. Los trascendidos surgieron por una reunión que ‘hubo’ y en la que se dice que yo estaba presente. Me parece que todos están un poco alterados y confundidos con la decisión que tuvo Rossi de no correr, que al final quedó solo en lo del Villicum. Tengo entendido que Matías va a seguir corriendo y ya querían empezar a buscar un sustituto, lo que hizo caer mi nombre de rebote, pero no fue nada más que eso”, indicó.

Por último, fue contundente al decir lo que busca para el año que viene. “Prioridad va a tener aquel equipo que me pueda dar una butaca competitiva para el 2022, eso es lo importante para mí”, concluyó.