Las picantes frases de Gallardo tras la derrota de River en el Monumental: “Dimos un paso atrás y me molesta”

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, no se guardó nada en conferencia de prensa tras la caída ante el humilde Sarmiento de Junín en el estadio Monumental por 2 a 1. El entrenador aseguró que que el equipo dio “un pasó atrás” y avisó que seguirá trabajando con el objetivo de lograr el rendimiento deseado.

Qué dijo Gallardo tras la dolorosa derrota de River

Visiblemente molesto, incómodo por una nueva derrota, Marcelo Gallardo encaró el micrófono y ante las consultas periodísticas lanzó conceptos claros.

Sarmiento hizo su negocio y derrotó a River en el Monumental.

“Somos un todo como equipo, yo lo veo de esa manera. No puedo culpar a la defensa cuando nos hacen goles y a los delanteros cuando no convertimos. Hoy dimos un paso atrás, me molesta que, en un partido como hoy con nuestra gente que sigue apoyando, no pudimos encontrar esa regularidad que estamos necesitando y buscando. Hoy era un buen día para seguir sumando y no lo pudimos hacer”, expresó el DT que comanda a River desde 2014.

A lo que añadió inmediatamente: “Seguiremos asumiendo el rol como equipo grande y protagonista que somos. La intención de poner en forma a los jugadores que fueron llegando. Seguir trabajando. Tenemos jugadores de jerarquía. Ahora hay que conformar un buen equipo”.

A la hora de analizar lo que viene, el Muñeco no puso excusas y avisó: “No hay que claudicar. En los momentos en que las cosas no salen, intentar seguir confiando en el material que tenemos, en la calidad humana y futbolística. Tenemos buenos jugadores. Ahora hay que formar un buen equipo. Vamos a trabajar en eso”.