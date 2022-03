Las particulares medias de los jugadores de Independiente Rivadavia en un gesto para aplaudir

Si bien la derrota ante Instituto dolió en el Parque, hay que decir que Independiente Rivadavia tuvo un gesto para aplaudir: los jugadores salieron con las medias de diferentes colores por el Día Mundial del Sindrome de Down.

“¡No, no se equivocaron los utileros! Nuestro plantel salió a jugar frente a Instituto con una media de cada color por el Día Mundial del Sindrome de Down... ‘Llevamos medias diferentes porque somos iguales’”, rezaba la frase acompañaba la foto en las redes sociales oficiales de la Lepra.

¡No, no se equivocaron los utileros!



Nuestro plantel salió a jugar frente a Instituto con una media de cada color por el Día Mundial del Sindrome de Down 🧦



"Llevamos medias diferentes porque somos iguales" 💪🏻#ArribaLaLepra#MásUnidosQueNunca pic.twitter.com/q0WoFPhDO5 — Independiente Riv. (@CSIRoficial) March 22, 2022

Para conmemorrar este día se decidió usar medias de diferente color cada una del par, varias medias juntas, colores estridentes. Es la estrategia de quienes buscan visibilizar esta situación, generar conciencia y apoyo en este fecha de sensibilización

“¡Queremos que el mundo hable sobre el Día Mundial del Síndrome de Down! ¿Cómo puedes ayudar? ¡Usando muchos calcetines! Pero no cualquier calcetín… usa calcetines de colores brillantes, calcetines largos, calcetines estampados, 1 calcetín, incluso 3 calcetines para 3 cromosomas. Si normalmente no usas calcetines, ¡hazlo! ¡Úsalos en casa, guardería, escuela, colegio, universidad, trabajo, juego, viajes, vacaciones, donde quiera que estés el 21 de marzo!”, propuso la ONU y la Lepra lo llevó a cabo.