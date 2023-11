Las ofertas que buscan seducir a Enzo Pérez y que preocupan a River al Deportivo Maipú

Comenzó noviembre y los dirigentes y cuerpo técnico de River ya comienzan a pensar en el 2024 y una de las grandes preocupaciones es la continuidad del capitán Enzo Pérez.

El gran problema es que en Núñez reina una sensación de despedida. Todas los indicios, todo lo que se palpa puertas adentro, es que este viernes, cuando River salte al campo de juego del Monumental por última vez en el 2023 para recibir a Huracán, el mendocino podría tener, justamente, su último partido en su casa.

Varias veces el capitán millonario dijo que ya tiene decidido su futuro y que lo comunicará a fin de año: “Estoy muy bien, enfocado en lo que tengo que hacer. Siempre acompañando al equipo desde el lugar que me toque. Obvio que tengo que tomar una decisión con respecto a mi contrato, que los dirigentes saben que la voy a tomar a fin de diciembre. Por el momento seguiré disfrutando de vestir la camiseta de River”.

ATENCIÓN RIVER



Informa @maxigrillo que el viernes ante Huracán sería el último partido de Enzo Pérez en el Monumental con la camiseta del Millonario.

Posiblemente también el de Maidana, Zuculini y Suárez.





Por esa razón en River ya comenzó el operativo para convencerlo para que continúe y el propio capitán analiza con detenimiento que decisión tomará para el año que viene, pero ya hay otros clubes que lo vienen sondeando.

El propio Enzo siempre dejó en claro que se va a retirar en el Deportivo Maipú y su llegada se podría cristalizar si el Cruzado tiene una buena performance en el Reducido y logra el ascenso: “Mi despedida no va a ser con esta camiseta. Sigo disfrutando, sigo aprendiendo, pero me voy a retirar en Deportivo Maipú por un deseo personal y familiar. Me queda mucho tiempo para seguir disfrutando con esta camiseta”, expresó en marzo del 2023.

Enzo Pérez decidirá su futuro en diciembre. (Prensa River).

Además, no es una novedad que desde hace tiempo Estudiantes de La Plata sueña con repatriarlo y ya levantó el teléfono para hacérselo saber e intentar seducirlo.

Pero hay dos ofertas del exterior que podrían acelerar su salida de River o su llegada a dos de los clubes que más lo marcaron: un equipo de Brasil, desde donde ya recibió una propuesta de un equipo que no salió a la luz, y de Arabia Saudita, ese mercado en pleno crecimiento que a base de su poderío económico esta acaparando a grandes figuras y ya tentó al mediocampista con una fortuna.