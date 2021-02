Contundentes frases de la mamá del Morro García contra el presidente del Tomba, José Mansur: cómo era la relación

Natalia Correa envió un mensaje a José Mansur, 40 minutos después de enterarse de que su hijo había muerto. Y hasta el momento de la última entrevista a los medios de comunicación, nunca obtuvo respuestas del presidente de Godoy Cruz.

Y pese a que el dirigente esta vacacionando en Cariló, según afirmó, “le voy a dar la oportunidad de decirme ‘lo lamento’ porque mi hijo se lo merece”.

“Este señor, que no se cansó de despreciarlo, de manosearlo y humillarlo, nunca me contestó. Estoy en Mendoza porque mi familia y mis amigos y todos mis compañeros me ayudaron a llegar a buscar el cuerpo de mi hijo”.

La madre de Santiago García hizo responsable a la máxima autoridad de Godoy Cruz, por tratar a su hijo como un “número”, un “negocio”. Y lanzó varias frases que aclara cómo fue la relación entre el dirigente y el futbolista en los últimos meses.

-”Mansur declaró que mi hijo era un líder negativo, que no había dado nada al club, que él debería haberlo limpiado como si él (por el Morro) fuera un elemento distorsionante o conflictivo. Mi hijo siempre fue un buen compañero, humilde y siempre fue un chiquilín que ayudó a quien encontró, estuvo siempre al lado de sus compañeros y jamás le faltó el respeto a nadie”.

-“Mi hijo perdió la vida, se suicidó, porque tenía una depresión. Estaba siendo tratado por un psicólogo y un psiquiatra. En los últimos tiempos lo habían relegado del equipo y eso a él lo sintió muchísimo”.

-“Eso que hizo no se hace. Porque esa persona negativa –como él dice- estaba pasando por una depresión”.

-“Él lo que hizo es esperar el negocio, mi hijo se murió por un negocio, porque hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas”.

-“A Mansur le quiero decir que cada día de su vida, se va acordar de mí”.

Qué hecho podría haber amargado a García, agravando su depresión

-“El lunes fue mi cumpleaños y él me dijo que se volvía para Uruguay, que ya había acordado el pase con Mansur. Pero después se arrepintió -como siempre lo hace- y le pidió el otro 50%. Mansur sabe que esa mitad, estaba gestionado por el representante y ex jugador Daniel Fonseca, que le debe a mi hijo –ahora a mi nieta- miles de dólares por las transferencias que nunca le pagó. Mansur sabía perfectamente eso y que Santiago estaba desesperado por irse”.

-“Le aconsejo a cualquier madre que no se acerque a ese hombre (por Fonseca) porque es un gran estafador y una mala persona”.

-“Sé que mi hijo fue una buena persona, su equivocación fue no casarse con gente corrupta, que no tiene códigos y que no sabe lo que es la vida honesta”.

-A Mansur “le faltó ser guía para manejar la situación de una persona que está atravesando estos momentos, le faltó sinceridad a la hora de hablar y a la hora de negociar. El precio de Santiago aumentaba la hora de, dependía si firmaba de un contrato o no. Santiago ya no tenía entusiasmo por lo que hacía, porque estaba solo y este señor volvió a jugar con él”.

-Soy una mujer fuerte, voy a vivir todos los días que me quedan, por mi nieta que se quedó sin el padre, y para decirle a este señor que así la vida no es. Que tiene que tener más respeto por el sufrimiento del otro, que no es solo dinero en el fútbol”.

-“El fútbol es un deporte precioso, que a mi hijo lo hizo soñar mucho, le dio muchas alegrías, amigos que lo lloran que lo van a extrañar”.

-”Si no te acercás al negocio del fútbol, quedás relegado”.

-“Este señor le dijo que lo iba a hacer correr por el pasto durante seis meses. Eso para un jugador es lapidario para su emoción y su estima.

-“La gente lo quería siempre lo respetó, y siempre supo lo que dio por la camiseta”.

-“Mi madre tiene 87 años y hoy no cremé a mi hijo para llevarle el cuerpo, para que se pueda despedir”.