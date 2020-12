Las dos joyas de la cantera que ilusionan a los tombinos

La apuesta por los jugadores genuinos, envasados en origen, ha sido una marca registrada del Tomba a lo largo de su historia. La especialidad de la casa es catapultar incipientes profesionales de sus categorías formativas o potenciar jóvenes valores que no tienen lugar en otras instituciones. Desde la fulgurante aparición del “Bocha” Ponce, pasando por la exitosa generación de los ’80-’90 y continuando con la enorme cantidad de jugadores formados a imagen y semejanza de un estilo, son numerosos los casos de los jóvenes valores surgidos de la cantera bodeguera.

Tal aseveración es irrefutable. De hecho, según un estudio del CIES Football Observatory, Godoy Cruz fue el club que mayor cantidad de minutos le dio a sus futbolistas Sub 21 durante el 2019 en nuestro país.

Los jugadores Sub 21 que Godoy Cruz usó durante el año pasado fueron Juan Brunetta, Tomás Badaloni, Valentín Burgoa, Marcelo Freites, Sebastián Lomónaco, Agustín Manzur, Ezequiel Bullaude, Agustín Álvarez, Gianluca Ferrari, Luciano Pizarro, Zaid Romero, Enzo Ybañez, Franco González y Juan Cruz Bolado.

El incipiente proceso de Diego Martínez no ha sido la excepción. El DT mandó a la cancha por primera vez en esta flamante Copa Diego Armando Maradona a Matías Tomás González y Gonzalo Damián Ábrego, dos promesas que charlaron con Los Andes sobre sus sueños y esperanzas.

Rápido y furioso

El primero en hacer su estreno absoluto fue Matías Tomás González. El extremo por derecha, nacido el 2 de julio de 1999, ingresó a los 43′ del complemento en el primer partido del certamen, ante Central, en Arroyito. En aquella oportunidad, reemplazó al peruano Wilder Cartagena cuando el Tomba ya perdía 2-1.

González fue el segundo goleador de la Reserva en la temporada 19/20 con 8 goles y desde hace un tiempo está apuntado como otro muy buen proyecto de la categoría 99. Es muy veloz, posee un muy buen uno contra uno y también gol. “Jugaba en un polideportivo del barrio Parque Sur y llegué al club con 8 años, en 2007, de la mano de Hugo Sicre. Desde chico uno sueña siempre con tener la oportunidad de jugar en Primera División. Esperé mucho este momento así que estoy muy contento. Significó mucho para mi por todo el sacrificio durante todos estos años, aparte siempre quise jugar en Godoy Cruz, es un sueño cumplido porque soy muy hincha y todos los que me conocen saben lo que siento por esta camiseta”, expresó quien admira al francés Mbappé.

Consciente de que se trata de un torneo de transición en el que los chicos del club tendrán más oportunidades de mostrarse, dijo: “Soy consciente de que hay que aprovechar y dar lo mejor en cada partido. Uno siempre se entrena al máximo y trata de hacer las cosas bien para tener una oportunidad de ser titular”.

Pese a que no fue convocado para el partido ante River, González no está exento de la difícil situación futbolística que atraviesa Godoy Cruz: “Sabemos que no se dan los resultados, pero confío en el plantel que se puede revertir la situación”.

El delantero también opinó sobre el trabajo del cuerpo técnico: “Con el modelo de juego que proponemos, se llega fácil al gol. No nos está acompañando la suerte, pero creo que es hasta que se abra el arco y ahí vamos a ver mejores resultados. Creo que es un cuerpo técnico serio que vino con un modelo propio y que trata de darle una identidad al equipo”.

Contemporáneo y admirador de Messi, González no ocultó su tristeza por la muerte de Maradona: “Me puso muy triste. Mi abuelo y mi papá me hablaron mucho de él. Me dijeron que les dio alegrías y felicidad, que nunca nadie va haber alguien como él. Todos sabemos lo que representa para la Argentina, se nos fue un emblema, un ídolo y el jugador más grande de todos los tiempos”.

Ábrego destaca por su “inteligencia táctica y su técnica individual”, tal como dijo Martínez hace un tiempo. Pool ARGRA (CUSTOM_CREDIT)

El heredero de Andrada

Gonzalo Damián Ábrego, volante central o interno derecho, otro valor de la fructífera categoría 2000 de Godoy Cruz, tuvo su bautismo de fuego el fin de semana anterior y nada menos que como titular. Fue cuando el Tomba igualó sin goles frente a Banfield en el Malvinas Argentinas y sumó su primer punto en la Copa. Nacido el 7 de enero de 2000, luego de un fugaz paso por el Deportivo Maipú, llegó a la Bodega con 14 años, donde tuvo como formadores a Miguel Gravano y Alberto Garro. En Octava tuvo a Miguel Nievas durante la primera mitad del año y en el segundo semestre fue dirigido por Mario Castro. En Séptima, tuvo a Marcelo Gerardi. En Sexta división, Abrego fue dirigido otra vez por Nievas y casi de inmediato saltó a la Reserva dirigida por Diego Dabove. Luego bajó a Quinta (Ernesto Pedernera, Mauricio Magistretti y Manuel Villalobos) y en la segunda mitad de 2019 lo subieron a la Reserva que dirige Javier Patalano.

Posee buen juego y lo comparan técnicamente con Juan Andrada. “Siempre me gustó más tener la pelota que marcar, pero de a poco he incorporado la faceta de marcar”, dijo.

“El segundo día de la semana, en un trabajo táctico pararon un equipo, y al final del entrenamiento Diego me llamó y me dijo que tenía la posibilidad de ir de titular”, cuenta. Y continúa: “hace un año y medio la esperaba. Significa muchísimo saber que todo el trabajo y el sacrificio que uno hace día a día dan sus frutos, es algo muy especial. Era mi sueño desde que empecé a jugar en una escuelita”.

Sobre sus sensaciones de sus primeros minutos en Primera, dijo: “Me sentí bien, al principio un poco nervioso, pero de a poco entré en el ritmo del partido y me sentí más suelto. El cambio de Reserva a Primera se nota por la calidad de los jugadores y el ritmo del juego”.

Ábrego, al igual que muchos de los pibes del Tomba, es consciente de que este torneo sirve como vidriera. “Es la oportunidad para darle rodaje a varios pibes del club y espero aprovecharla”, confió.

Más allá de que los resultados no se han dado, Ábrego es optimista: “en lo personal da bronca el no poder ganar, más allá que a mi parecer el equipo no fue superado por el rival en ningún partido. Estamos en una mala racha, pienso que una vez que entre una se va a abrir el arco”.

“El trabajo de Diego tanto como todo el cuerpo técnico me parece muy bueno, están en todos los detalles y tienen una idea de juego, una identidad muy clara”, amplió.

Por último, sobre Maradona dijo: “me puso triste. Todo lo que generó Diego en los argentinos y en todo el mundo fue impresionante. Fue un referente del fútbol y, además, tenía un gran corazón. Será inolvidable”.

Una vez más, como en cada proceso, los pibes del Tomba tienen el poder.

Los mimados

Martínez, el DT que busca pulir “las joyas”

El día que Ábrego debutó en Primera, Diego Martínez tuvo palabras de elogio para con el volante: “Desde el día que conocí a Gonzalo me extrañó para bien su inteligencia táctica y su técnica individual, además de la predisposición. Estuvo varias semanas parado por el tema del coronavirus, pero es un futbolista con mucho futuro y sentido de pertenencia. Tiene mucho por mejorar y recorrer, pero trabaja para ello”.

Mientras, González contó sobre que le pide el entrenador a la hora de saltar al campo de juego: “Me pide que encare, que tire muchas diagonales y que llegue mucho al área para hacer goles”.