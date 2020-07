Impensado: las Ferrari de Leclerc y Vettel chocaron entre sí y debieron abandonar en Austria

Una insólita situación se vivió en la segunda fecha de la Fórmula 1 en Austria, cuando Charles Leclerc intentó el sobrepaso hacia Sebastian Vettel en el frenaje de la segunda curva. Allí el monegasco se montó a la Ferrari del alemán y le arrancó el alerón trasero.

Al instante, ambos fueron a boxes, donde el cuatro veces campeón del mundo debió abandonar y su compañero siguió en carrera pero momentos después tuvo que desertar.

El monegasco pidió disculpas por lo sucedido a través de su cuenta de Twitter. “Estoy decepcionado de mí mismo. Lo siento, pero lo siento no es suficiente. Seb no tiene fallas hoy. He decepcionado al equipo después de trabajar una semana entera para traer las actualizaciones temprano. Demasiado ansioso por ganar esos lugares en la primera vuelta. Aprenderé de ello”, expresó Leclerc a través de su cuenta de Twitter.