Las cuatro fantásticas: gimnastas de Akros ingresaron a la Elite nacional

Un salto muy positivo dio la gimnasia artística provincial, acompañado por un hecho sin precedentes. Porque cuatro atletas mendocinas de un misma institución pasaron a la categoría Elite y tendrán la oportunidad de competir con las mejores del país para futuros torneos internacionales y vistiendo los colores de la Selección Argentina.

Estas chicas pertenecen a una misma institución, Akros, y se trata de: María Luz Martínez, de 12 años, quien ingresó en infantil; Lucía Peroni (12) y Delfina Estocco (13), lo hicieron en juveniles primer año. Y finalmente, Trinidad Luján Mejías (16) quien entró en la categoría más exigente y ambiciosa de todas, en primer año mayor, donde deberá rivalizar con sus pares olímpicas como Martina Dominci.

“Estas nenas vienen con un caminito largo y las estamos preparando desde marzo del año pasado, pero la pandemia frenó las pruebas. Fue complicado afrontar luego este proceso sobre todo mentalmente, porque físicamente estaban preparadas”, aseguró Patricia Jardel, quien junto Jimena Mejías y Silvia Moreno es responsable de la formación deportiva de estas futuras promesas.

Gimnasia artística Trinidad, Lucia, Luz y Delfina, Gimnastas mendocinas preseleccionadas a la Selección Argentina Elite Jose Gutierrez | Los Andes

Otras postergaciones durante este año, por efecto de la situación sanitaria a nivel nacional, afectó también las evaluaciones de ingreso de manera presencial. Por lo que se debieron realizar a fines de abril, de manera virtual.

“El head couch, Roger Medina, no pudo venir. Se pasó a abril, se suspendió también. Y se hicieron por zoom con la gente que había en todo el país dividido en tres grupos, con algunos jueces presenciales u otros virtuales. En Mendoza lo hicimos con la jueza internacional Agustina Álvarez yo, como parte de la Comisión Técnica y jueza internacional evaluando, pero también con jueces conectados desde otros lugares supervisando el trabajo en esta región”, aseguró la entrenadora de vasta experiencia en este deporte, que además aclaró que las chicas tuvieron pruebas físicas un día y técnicas, acorde a la edad.

Gimnasia artística Trinidad, Lucia, Luz y Delfina, Gimnastas mendocinas preseleccionadas a la Selección Argentina Elite

“Esta espera desgastó mucho. Porque estábamos por viajar y el día anterior se suspendía. Y fue difícil mantenerlas. Los objetivos estaban claros y llevaban mucho tiempo trabajando, pero la ansiedad estuvo presente, no lo voy a negar. Tuvimos que trabajar sobre eso también, antes del examen hubo dos de las chicas con covid. Después una volvió, tuvo una mala recepción y estaba con dolor de pie, por lo que hasta dos días antes no sabía si iba a poder completar sus rutinas. Pero ella sabía que las lesiones son parte de ser deportistas. Finalmente se repuso y aprobó”, confió Jardel, quien profundizó: “La gimnasia, si hay un valor que tiene, es el entrenamiento de la concentración y la superación”.

Y aclaró también que “la auto exigencia también está en las gimnastas. Ellas aspiran a la perfección, y eso tiene su lado malo también, porque la gimnasta debe entender también que van a tener momentos de desalientos y decepciones. Y eso es un trabajo constante de los mayores que estamos alrededor, padres y entrenadores, para que vuelvan al eje y no pierdan sus objetivos y sueños”.

Gimnasia artística Trinidad, Lucia, Luz y Delfina, Gimnastas mendocinas preseleccionadas a la Selección Argentina Elite

El grupo elite es el inicio del camino. Es la base hacia el éxito. Aquí es donde comienzan a soñar en grande pero no antes de pelear desde abajo con las mejores de la Argentina, sumando a sus ejercicios las dificultades requeridas en la categoría.

“Ellas en el año tienen que mantener puntajes, mediante los torneos que hayan. Cumpliendo con notas mínimas. Y desde el año que viene comenzarán a sumar para y ganando lugares”, aclaró la jueza internacional.

Hasta el año pasado, solo una gimnasta alcanzó este nivel, Micaela Colombi. Pero tras la pandemia y otros intereses personales, debió apartarse de la actividad.

“Ella no tuvo la ventaja que tienen estas chicas, que entre las cuatro podrán acompañarse. Este proceso en grupo que logramos, va a ser más fácil y llevadero que cuando se hace individual, por el desarraigo, las competencias afuera, y por ser muy jóvenes. Es importante”, expresó Jardel.

Cabe aclarar esta es la primera vez que un grupo de gimnastas femeninas, de un mismo club, ingresa a Elite; ya que hace pocos años, esto fue alcanzado por el equipo masculino de Gymnos, conducido por Dante González.

Quienes son las cuatro fantásticas

- Trinidad Luján Mejías (16): “Me gusta mucho competir, pero sufro muchos en la previa. Es un objetivo cumplido y una satisfacción enorme. Ahora seguiremos pensando en más y a entrenarnos el doble. Mi próximo objetivo es la Selección Nacional”.

-Luz Martínez (12): “Desde que empecé quería llegar a elite. Nunca me imaginé que lo lograría. Estoy re feliz. Los nervios estuvieron, pero el hecho de estar todas juntas esperando, eso me ayudó, ellas me tranquilizaban. Ahora, mi objetivo es entrar en la Selección”.

- Delfina Estocco (13): “Fue muy linda la experiencia porque lo tenía como una meta de hace muchos años. Y vivirlo fue hermoso. Una semana antes tuve una inflamación en el pie, y no podía hacer salto y suelo y me enfoqué en paralelas, que es lo que me costaba más. Pero en líneas generales me fue re bien. Y como próxima meta, me gustaría llegar a un juego olímpico. Ya estuve en un Sudamericano (2019) y quiero ir por más. Los positivo es que somos cuatro compañeras, y la idea es aconsejarnos, acompañándonos siempre. Y nunca perder el objetivo, pensar siempre en alto. Ser perseverantes”.

- Lucía Peroni (12): “Esperé a que hiciera oficial más allá a que sentía que había hecho las cosas bien. Fue una pandemia en el que me sentí bastante angustiada, pero finalmente se pudo superar y lograr el objetivo. Siempre hay que soñar para poder cumplir las metas que nos proponemos”.