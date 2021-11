Las críticas del periodista Martín Liberman a Lionel Scaloni no paran: “No se atreve a sacar a Messi”

La Selección argentina cerró un año perfecto asegurando la clasificación al Mundial de Qatar y cada vez quedan menos argentinos que no estén subidos a la Scaloneta tras la obtención de la Copa América y el invicto de 27 partidos pero entre tanta algarabía Martín Liberman remarcó algunas cuestiones que no le gustan del DT y lo criticó por no reemplazar a Lionel Messi en el partido con Brasil.

“¿Puedo decir que fue un pésimo partido del capitán argentino o me van a tratar de antipatria? Es una vergüenza que haya jugado los 98 minutos después de la lesión. Estaba para salir a los 60 por lo menos. ¿Puedo decir que Scaloni es un empleado de Messi que no se atreve a sacarlo? ¿Puede decir esto o no. sin dejar de reconocer que el DT ha hecho un gran trabajo y que el 2021 fue maravilloso para la Selección argentina?”, lanzó fiel a su estilo el conductor de Liberman Online por FM Late 93.1.

Messi no estaba para 98’ de ninguna manera. Dio ventajas y estaba para el cambio. Será que el técnico puede decir k tal cuestión o decide el capitán dentro del campo? Creo q a los 10/15’ del complemento debió salir. Fue un riesgo innecesario. Flojo partido del líder argentino. — Martin Liberman (@libermanmartin) November 17, 2021

Lo cierto es que Messi se perdió los últimos dos partidos del PSG por un dolor en su rodilla pero igual viajó a Buenos Aires para la doble fecha de Eliminatorias pese al fastidio de Leonardo, mánager del club francés.

En el primer partido ante Uruguay en Montevideo, Messi fue suplente y jugó solo los últimos 15 minutos pero frente a Brasil disputó todo el encuentro. “La realidad es que llegué con lo justo porque llevaba mucho tiempo sin jugar, me costó agarrar ritmo. Hace mucho que vengo parado y no es fácil jugar un partido como este”, declaró Leo después del empate sin goles en San Juan.

Más allá del estado físico, Liberman apuntó contra el rendimiento de Leo obviamente contemplando que no estaba al cien por ciento: “Quería decirlo porque no escuché nadie decir que Messi jugó un mal partido, porque le tienen miedo y porque está mal visto criticar a Messi... Soy el mismo que dice que por él ganamos la Copa América y hoy digo que fue el peor jugador de la cancha contra Brasil”, aclaró el periodista sabiendo que en las redes sociales lo tildan de anti-Messi.

Pero su crítica principalmente apuntaba a Scaloni: “Primero se vio obligado a ponerlo cuando no estaba para jugar y después no puede sacarlo. Es muy difícil cuando vos no podés sacar a un jugador, dirigir tan condicionado. Messi fue el peor jugador de la cancha y pedía cambio”.

Martín Liberman apuntó contra Lionel Messi por su partido ante Brasil: “Dio ventajas” https://t.co/z8ZR6qXiXL pic.twitter.com/rGHMNfu2p0 — LA NACION Deportes (@DeportesLN) November 18, 2021

De todas maneras, Liberman no dejó de reconocer el exitoso ciclo de Scaloni que ya lleva tres años y alimenta la ilusión de los hinchas de ser protagonistas en Qatar 2022: “Se clasificó al Mundial, ganó la Copa América, no perdió ningún partido, sacó nuevos jugadores, consolidó a otros como Martínez y Romero pero no se atreve a sacarlo a Messi”.