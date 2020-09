Las 10 frases de Messi que justificaron su decisión de quedarse en el Barcelona

Lionel Messi anunció los motivos de su decisión después de varios días de dirimir si se quedaba o se iba del Barcelona. Mucho tuvo que ver la disconformidad con el ámbito dirigencial del club, y sus decisiones, en los últimos tres años.

Finalmente, tras tantas idas y vueltas, y polémicas en la que ya entró a jugar LaLiga, el astro argentino puso marcha atrás para continuar hasta junio 2021 en la institución culé.

El objetivo, jugar hasta la fecha en que quedará libre libre de acción para poder emigrar.

Las 10 frases más significativas de Messi:

1. Para evitar juicio.

“Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio.

2. Buscar otros rumbos.

“Sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas”.

3. Por la familia.

“Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio

4. En 10 meses sí se va gratis.

“Siempre dije que quería acabar aquí, que quería un proyecto ganador y ganar títulos para seguir agrandando la leyenda del Barcelona. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”.

5. Para evitar problemas con La Liga.

“El burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar. No era para montar un lío, ni ir contra el club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…”

6. No se quiere ir por la puerta de atrás

“Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

7. Continuará la pelea con Bartomeu desde adentro

“Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

8. La pandemia le jugó en contra

“Estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10/6 cuando estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda que alteró todas las fechas”

9. No es feliz

“Me quería ir. Estaba en todo mi derecho porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”

10. Entrenador nuevo, plan nuevo

“Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”.