Lanzini sufrió un accidente en Inglaterra y afirman que es un milagro que continúe con vida

Manuel Lanzini vivió horas tensas durante el día luego de haber sufrido un grave accidente yendo a las instalaciones de entrenamiento de West Ham, según reportaron desde los medios en Inglaterra.

Tras haber regresado de su convocatoria con la Selección de Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022, el futbolista de 29 años encendió las alarmas entre sus seguidores cuando empezaron a llegar los reportes sobre su accidente yendo al Rush Green Club, predio del club del este de Londres.

Según informó el medio británico The Sun, “el mediocampista argentino de 29 años estaba siendo conducido por un chofer en un Mercedes de 70.000 libras esterlinas cuando se volcó en la A12 esta tarde”, según reportaron.

🚨 ATENCIÓN



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manuel Lanzini sufrió un accidente automovilístico en Inglaterra y fue trasladado de urgencia al hospital



➕ Se encuentra fuera de peligro



📌 Información de @MirrorBreaking_ pic.twitter.com/FshcAyndK6 — El Gráfico (@elgraficoweb) March 31, 2022

De todas formas, el propio medio de prensa señaló que el ex jugador de River Plate se encuentra fuera de peligro junto con el chofer e incluso logró salir del vehículo sin ningún tipo de daño de gravedad antes de que llegaran los bomberos.

Un testigo de la zona detalló a The Sun: “Es un milagro que esté vivo, por lo que he oído. Es común que los jugadores del West Ham usen un servicio de chofer, especialmente para aquellos que viven en la ciudad. Estaban en una carretera de doble calzada, por lo que podría haber causado una carnicería total. Simplemente demuestra que no importa cuánto efectivo tenga, todos somos igual de vulnerables a un golpe como este”.

Manu Lanzini chocó en Inglaterra pero está bien. Solo tiene rasguños. Fue un accidente fuerte pero por suerte no le pasó nada. No manejaba él sino un chofer. pic.twitter.com/gs4c1JEyK8 — Gastón Edul (@gastonedul) March 31, 2022

A pesar de no haber sumado minutos en las Eliminatorias Qatar 2022, Lanzini es considerado por Lionel Scaloni en la Selección de Argentina y lucha por un lugar en la lista definitiva de cara a la Copa Mundial Qatar 2022.