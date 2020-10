La vuelta del fútbol argentino podría concretarse a fin de mes y habría partidos en Navidad y Año Nuevo

El regreso del fútbol argentino podría concretarse en breve, precisamente a fines de este mes de octubre, y hasta podría haber partidos en Navidad y Año Nuevo, algo inédito para el fútbol argentino. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno nacional continúan con las conversaciones y los anuncios llegarían en las próximas horas.

La fecha exacta a la que se apunta es el viernes 30 de octubre y la intención es jugar todos los fines de semana, incluso en la fecha FIFA de noviembre, según consigan el sitio Doble Amarilla.

A pesar de que los futbolistas prefieren no disputar encuentros en los días festivos, la dirigencia afista sabe que no quedan muchas fechas disponibles para armar un cronograma de partidos final. De este modo, no se descarta que haya acción el 25 de diciembre y el 1º de enero, como ocurre, por ejemplo, en la Premier League.

Entre este martes y miércoles habrá una nueva reunión entre las autoridades. Se espera llegar a un acuerdo para publicar la novedad en el boletín oficial y luego sortear el fixture (seis grupos con cuatro equipos cada uno).

El campeonato finalizaría el sábado 16 de enero, algo que haría que los futbolistas tengan pocos días de vacaciones pensando en las pretemporadas del próximo año. Pensando en el 2021, la idea es que el siguiente torneo inicie durante la primera semana de febrero, con formato a definir y sin descensos.

Copa Argentina

Según Doble Amarilla, existe un plan de organización para jugar los 54 partidos que restan de la competencia. La idea es que los equipos que juegan Copa Libertadores (Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre, prácticamente eliminado) puedan desempeñarse durante la fecha de noviembre. Atado al viernes 30 de octubre como fecha de regreso del fútbol argentino, la intención es jugar los 23 encuentros que faltan de los 32avos de final en el anteúltimo mes del año. Luego, se utilizaría diciembre para 16avos y octavos y enero para cuartos, semifinales y final.