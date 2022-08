La voz de Sergio Gomez, uno de los hacedores del presente del Tomba: “Hace 11 años que vivimos de sueños, de trabajo y de creer”

No caben dudas de que Sergio Gómez y Favio Orsi son los grandes responsables de que el presente de Godoy Cruz haya dado un giro de 180 grados. Un vuelco favorable, por cierto. Porque desde aquellos primeros días de abril de este año hasta ahora este momento dulce del Expreso pasó mucha agua debajo del puente.

Desde el primer día que pisaron el predio de Coquimbito, Sergio y Favio se pusieron el overol. Trabajaron a destajo para que, en primer lugar, el equipo bajara el alarmante promedio de goles en contra que sufría y que, a partir de esa solidez, lograra un equilibrio que hoy disfrutan los hinchas del Tomba. Ellos sabían perfectamente que ofensivamente Godoy Cruz era uno de los equipos más goleadores de la Liga Profesional. Por eso no tuvieron más que ajustar unas tuercas.

Después de la victoria fundamental del Expreso frente a la Lepra rosarina, el “Negro” se detuvo en la zona mixta del estadio Marcelo Bielsa para ofrecer su análisis y reflexión.

Sergio Gómez habló luego de la victoria de Godoy Cruz ante Newell's en el Marcelo Bielsa 🗣️🎙️#VamosTomba 💪 pic.twitter.com/6ccL3B0ytk — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 27, 2022

“La verdad que me voy muy feliz por todo, por los jugadores, los chicos que tuvieron la posibilidad de entrar. A veces tiene que ver por cómo te sientas, que te sientas parte. Con todo esto que estamos haciendo, el esfuerzo que estamos haciendo y a veces cuando no tenés minutos, es muy difícil. Hoy (por ayer) entraron jugadores que no venían jugando, que no venían estando citados, me pone muy contento eso”, comenzó diciendo el ex defensor de Platense.

Sobre la expulsión de Guillermo Balzi, y el hecho de jugar con un hombre más durante más de 70 minutos, Gómez opinó: ”Siempre nos había tocado al revés, de jugar con un jugador menos, entonces hay que saber cómo jugar con un futbolista más y manejar los tiempos del partido.

Creo que los jugadores lo hicieron a la perfección porque lo que podía llegar a generar Newell’s tenía que ver con lo que le dábamos nosotros, como alguna pelota parada o algún tiro libre, y me parece que lo resolvieron muy bien. Si bien no terminó siendo una goleada, terminó siendo un triunfo muy importante para nosotros y me pone muy feliz lo que hacen los jugadores día a día”, agregó el DT.

Más adelante, cuando fue consultado sobre la transición ofensiva de ocho pases de primera, a un toque, que terminó en el 2-1 de Matías Ramírez con el arco vacío, Sergio remarcó las diferencia que existen entre el fútbol del ascenso y el futbol de primera: “En el fútbol de hoy cuando me preguntan qué diferencia hay con el fútbol de ascenso es la velocidad. Y la velocidad no es por los jugadores sino por los controles, por los pases, por esa visión periférica que tiene el jugador para ver diferentes opciones. Eso sucedió, se trabaja, lo llevan a cabo y es importante que ellos sean cada vez más inteligentes, porque puede pasar en cualquier momento como le pasó a Ezequiel (Bullaude) de ir a Europa y tienen que estar muy preparados”.

Por último, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ilusionarse con pelear por el campeonato y sacar pasaje para una copa internacional, algo que Godoy Cruz no logra desde 2019, Gómez expresó: “Nosotros hace once años, cuando arrancamos con Favio (Orsi) vivimos de sueños, del trabajo y de creer. Entonces, tratamos de decirle a la gente de Godoy Cruz y tratamos de decirles a los jugadores que hay que ser valientes, que lo imposible es aquello que no se intenta. Representamos a un club que nos ha abierto la oportunidad y nos dio la posibilidad de dirigir en Primera división con Favio (Orsi) y tenemos la camiseta recontra puesta”, concluyó.