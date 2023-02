La voz de Nicolás Paredes, ganador de la 47° Vuelta de Mendoza: “Estoy inmensamente feliz por este triunfo”

El colombiano Nicolás Paredes, de equipo sanjuanino SEP, inscribió su nombre en el largo historial de la Vuelta de Mendoza al imponerse de manera excepcional. El ciclista del SEP, prácticamente se coronó en la montaña, tras una trepada espectacular al Cristo Redentor.

Después de 24 años, un corredor de Colombia vuelve a subirse a lo más alto del podio del giro mendocino, la última vez lo había alcanzado, Elder Herrera en 1999.

La 47° Vuelta Ciclista de Mendoza, pasión de multitudes. / Orlando Pelichotti (Los Andes).

“Desde el año pasado cuando vine a correr por primera esta Vuelta de Mendoza, quedé totalmente enamorado, porque es una competencia de mucha resistencia y se adapta a mis condiciones; tiene muchas subidas y etapas largas. Me gusta esta vuelta y me ha ido muy bien en la Argentina, por eso creo que le debo mucho a este país y al equipo. He hecho muy buenas adaptaciones y con grandes resultados. Hoy, ser campeón de la Vuelta de Mendoza, es un gran orgullo”, sostuvo el flamante ganador.