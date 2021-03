La voz de Insaurralde tras el pisotón a Sebastián Villa: “Se me fue la mano, pero no hubo mala intención”

El clásico entre Independiente y Boca en Avellaneda dejó mucha tela para cortar e infinidad de jugadas polémicas que pusieron bajo la lupa el arbitraje de Patricio Loustau pero entre tantas quejas de ambos lados el doble pisotón de Juan Manuel Insaurralde sobre Sebastián Villa no admite muchas discusiones pero el defensor del Rojo igual intentó defenderse al asegurar que no tuvo “mala intención.

“Obviamente que uno cuando está en el partido con las revoluciones muy altas y las pulsaciones a mil, a veces no se da cuenta de las cosas pero hoy con la repetición veo que sí se me fue la mano y por eso quiero ofrecer disculpas porque fue una jugada agresiva”, explicó Insaurralde en diálogo con Gustavo López en ESPN F360.

Más allá del pedido de disculpas del marcador central de Independiente y de su intento de explicación, al ver el video cuesta creer que no fue a propósito ya que no estaba en juego la pelota pero el Chaco tiene derecho a defenderse y así lo hizo: “No fue con mala intención, fue una jugada rápida del partido. Todos lo atacamos a Patricio Loustau y la verdad que son segundos que tiene que decidir esa jugada, la de Rojo, la de Campuzano, la del peruano en el área”.

“Son jugadas muy rápidas y a veces el árbitro no las ve. Después con las repeticiones, las pasamos diez veces en cámara lenta y ahí sí se ve que hay contacto pero en ese momento hay que estar en el partido y son segundos para decidir”, agregó Insaurralde en defensa de Loustau tras las críticas que recibió de ambos lados por un partido muy cortado que tuvo nueve amonestados pero ningún expulsado más allá del juego fuerte y al límite que propusieron tanto Independiente como Boca.

El experimentado defensor de 36 años, proveniente de Colo Colo de Chile y con pasado en Boca, escuchó en las últimas horas lo que se decía de él en los medios por esa jugada y no le gustó nada: “Muchas veces dicen que Insaurralde es un jugador malintencionado. Uno va fuerte a la pelota y quizás a veces se excede un poquito pero nunca es con mala intención. Quería aclarar eso porque se están diciendo muchas cosas que no son ciertas... Se mezclan las cosas, yo no tengo nada en contra de Villa, ni siquiera cruzamos palabra. Fue una jugada, una acción rápida y queda ahí. No pasa más nada”.