La voz de Fausto Montero, el jugador del momento de Maipú: “Sería bueno que los tres equipos mendocinos entremos al Reducido”

Fausto Emanuel Montero es como el vino: mientras más añejo, mejor. El paso del tiempo lo ha perfeccionado al mediocampista interno que tiene el Deportivo Maipú, quien se ha tornado en un jugador fundamental para las aspiraciones del elenco conducido por Juan Manuel Sara. No por nada sus compañeros le han bautizado con un nuevo apodo: “El Viejo”. El sábado pasado, en la Fortaleza de Vergara, “Memo” volvió a pasar por caja para facturar en un momento clave del partido. Es que Maipú caía 1-0 frente a Temperley con un gol que había llegado prácticamente desde los vestuarios y él volvió a cumplir con su cuota de gol. Audaz y astuto, se desmarcó en el área y con su botín derecho le cambió la trayectoria al fuerte zurdazo de Marcelo Eggel, otro que está cumpliendo con goles importantes para que el “Súper Dépor” se atreva a soñar con el Reducido.

“Había que empatar rápidamente. Por suerte pudimos golpear en los momentos justos y después lo sufrimos en los últimos minutos del segundo tiempo. Pero creo que era un partido clave para nosotros. Temperley es un rival difícil, que venía de una racha muy positiva, de sumar varios puntos y hacía mucho que no perdía. Quizá se sintió por el cansancio, dentro de la cancha hacía mucho calor. Estamos contentos por el triunfo y por seguir con esta racha positiva como local”, comenzó diciendo el ex Unión, Arsenal, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín.

-Se te está haciendo costumbre esto de convertir seguido…

-Sí, los pibes se me cagan de risa. Me estaban gastando recién.

-¿Te han puesto el apodo ‘héroe’?

-(Risas), El viejo, el viejo me han puesto los chicos. Estoy muy contento porque los goles sirven para sumar y para que el equipo gane. La verdad que se está haciendo una linda costumbre, es algo que me pide el técnico siempre, que pise el área y llegue por sorpresa. Así que estoy contento porque se está dando.

-Sara, después del partido con los jujeños decía que has rejuvenecido…

-Sí, jeje. Juan me jode, me dice que estoy bien físicamente. Por suerte me siento cómodo acá, me siento a gusto, me gusta entrenar a la par de mis compañeros, que la mayoría son más chicos. Me gusta meterle todos los días un poquito más, así que eso es positivo. Lo más importante y que más me gusta es que hay un grupo muy sano, muy bueno y eso te da confianza para seguir.

-Todos hablan de Vegetti, que tiene 10 goles. Vos tenés 6 y no tenés nada que envidiarle, ¿no?

-Estamos cerca, ya lo vamos a alcanzar, me falta muy poco, jeje.

-¿Pediste el cambio?

-Sí, porque estaba cansado. Venía de una semana un poco complicada, pero por suerte cuando uno no da más siempre hay otro compañero que está para responder y eso es muy bueno.

-¿La jugada de tu gol es una acción de balón parado que practican en la semana?

-En realidad la idea era que cerremos y corrijamos la pegada de Marcelo (Eggel), sabemos que él le pega fuerte y puede haber algún rebote o algo y por suerte se dio así.

-¿Cuánto tiene que ver Temperley también para que ustedes no hayan podido jugar como lo venían haciendo de local?

-No, sabemos que presiona muy bien en todas las líneas. Ellos jugaban mucho largo y nosotros somos un equipo que presiona alto, nos costó un poco y creo que ese desgaste se vio reflejado. También tuvimos que cambiar el esquema, meter a Leo (Pierce) entre los centrales y quedamos en desventaja en mitad de cancha, algo que después en el segundo tiempo lo supimos corregir.

-¿Creés que en este sprint final lo importante es ganar?

-Sí, tal cual. Creo que es, fueron las palabras de Juan (Sara) en el vestuario después del partido, que hoy merecíamos ganar y creo que era una muestra de carácter más de saber que estamos para cosas importantes. Estamos con un objetivo bien claro y la idea era ganar y hacernos fuertes acá.

-Se fueron a dormir estando en Reducido. ¿Van a hacer lo imposible para meterse entre los 13 mejores?

-Estamos todos muy emocionados, estamos contentos, pero esto es largo. Tenemos que seguir metiendo todos los partidos de local y ahora a pensar de visitante con Morón, que también es un rival duro.

-También están peleando con Independiente Rivadavia. ¿Es especial para vos porque jugaste ahí?

-Sí, como te decía, va a ser difícil. Ayer también le decía a un colega tuyo que sería bueno que los tres equipos de Mendoza entren al Reducido. Sería muy importante para la provincia, para la ciudad y ojalá se pueda lograr.

-Esto es como en el turf, caballo que alcanza quiere ganar. Mirá si se meten por la ventana y pueden dar la sorpresa.

-Sí, ojalá, Es el objetivo que nos pusimos a principio de año y vamos por eso.

NÚMEROS CRUZADOS

6

Los goles de Fausto. Brown de Adrogué, Güemes, Gimnasia, Almirante Brown, Gimnasia (J) y Temperley han sido las víctimas de Montero en este campeonato. Es el goleador de Maipú junto a Damián De Hoyos.

8

El invicto de Maipú en casa. El Cruzado acumula 4 victorias (tres consecutivas) y 4 empates. En la Fortaleza tiene una efectividad del 58% y perdió un solo partido de 15 jugados. Fue ante Estudiantes de Buenos Aires (0-1) por la fecha 15

8

Sin ganar de visitante. Fuera del estadio de calle Vergara al Botellero le cuesta bastante y la efectividad baja al 35%. De hecho, suma 4 derrotas y 4 empates. La última vez que festejó afuera fue ante Brown de Madryn por la fecha 12.