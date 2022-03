La violencia en el fútbol no tiene límites: escándalo en Nigeria post eliminación del camino al Mundial

El partido de vuelta de la definición de Eliminatorias que protagonizaron este martes Nigeria y Ghana terminó en un verdadero escándalo: finalizado el encuentro que depositó a los visitantes en el Mundial de Qatar, hinchas nigerianos invadieron el terreno de juego para agredir a jugadores y arremeter con todo lo que tuvieran a su alcance. Un verdadero bochorno que opacó la histórica clasificación de Ghana, que participará en un Mundial por cuarta vez en su historia.

Finalmente no habrá Argentina-Nigeria en la próxima edición de la Copa del Mundo. Los nigerianos no pudieron sacar ventaja en toda la serie y fueron víctimas del gol de visitante, que los dejó sin su pasaje Qatar. De esta manera, el equipo que enfrentó a la Argentina en cinco de los últimos siete Mundiales, y lo convirtió en un verdadero clásico mundialista de la albiceleste, no será de la partida en la próxima cita mundialista. Sin embargo, la eliminación quedó opacada por el lamentable hecho del que fue protagonista la afición local una vez terminado el encuentro.

Luego de que el árbitro dio el pitazo final que colocaba a Ghana en el Mundial de Qatar, decenas de hinchas nigerianos que se encontraban en el Estadio Nacional de Abuja invadieron el campo de juego y fueron a buscar a los jugadores de ambas selecciones para agredirlos.

1978: Nigeria no participó del Mundial.

1986: Nigeria no participó del Mundial.

2022: Nigeria no participa del Mundial.



¿Qué pasó durante los 90 minutos entre Nigeria y Ghana?

Ambos combinados llegaron al choque de vuelta sin haberse sacado diferencias: la ida, en Ghana, fue empate sin goles. Y en la revancha, también hubo igualdad, aunque 1-1: a los 11′, T. Partey abrió el marcador para la visita; mientras que a los 22′, W. Troost - Ekong empató de penal. El gol en condición de visitante le dio a Ghana la clasificación a Qatar.

Fuertes incidentes en el partido entre Nigeria y Ghana (AP)

Con este resultado, la selección que más veces enfrentó a la Argentina en la fase de grupos de un Mundial en los últimos 28 años, no dirá presente en la próxima edición del certamen más importante a nivel futbolístico. Tomando como referencia los siete últimos mundiales, la Albiceleste y Nigeria se vieron las caras en cinco: Estados Unidos 1994, Corea - Japón 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.