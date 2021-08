La R3 Cup dio un gran espectáculo en la tercera fecha del Superbike Argentino que se corrió en el Autódromo de Buenos Aires. En una definición electrizante, el chaqueño Ezequiel Allende pudo vencer a Leandro Bagnarelli y Nahuel Santamaría en los metros finales.

La tremenda definición de la R3 Cup del Superbike Argentino Carburando

“Traté de no desconcentrarme en toda la carrera porque quería hacer una buena tarea para sumar los mejores puntos posibles. No me podía equivocar en ningún lado porque sabía que tenía dos rivales muy buenos atrás mío. Otra vez se dio que en la última curva me apareció un hueco y lo aproveché. Muy feliz de seguir sumando puntos fuertes para el campeonato”, dijo Allende en la transmisión de Carburando tras el triunfo.

Mirá la última vuelta de la apasionante R3 Cup del Superbike Argentino