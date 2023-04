La tierna fotografía de Guillermo Vilas junto a su esposa que emocionó a los fanáticos

Este lunes la esposa de Guillermo Vilas compartió una tierna imagen donde se puede ver al ídolo del tenis argentino. La tailandesa Phiangphathu Khumueang publicó la foto en su cuenta de Instagram.

La imagen sorprendió los amantes del deporte en Argentina, pues se trata de la primera foto de Vilas en mucho tiempo. En pocos minutos el mosteo se llenó de comentarios de amor para el deportista.

La imagen de Guillermo Vilas subida por Phiang Phathu, su mujer.

“Muchas gracias”;”Abrazo grande, querido Guille”; “Guillermo, gracias por haber dejado la huella más importante en el tenis argentino”; “Que Dios los bendiga”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Vilas no suele hacer apariciones en público. Hace años se ve afectado por un principio de Alzheimer. En este contexto cada fotografía del ex deportista es recibida con mucha alegría.

La salud de Guillermo Vilas

En 2020 Guillermo Vilas fue diagnosticado con Alzheimer. Tito Vázquez fue el encargado en 2018 de hablar sobre la salud del extenista. “Nadie lo dice, pero creo que él tiene un principio de Alzheimer”, expresó.

En la actualidad vive en Mónaco junto a su esposa Phiang Vilas. Según informó Todo Noticias, pese al hermetismo de su familia se sabe que alterna momentos de lucidez con otros de deterioro cognitivo.

Otro de los que habló sobre la actualidad de Vilas fue José Luis Clerc. “Hace muchos años estaba en Roland Garros, me fui a su academia de tenis en Mallorca y me mandó un whatsapp donde me dijo ‘Batata, estoy un poco enfermo’. Es muy duro hablar de él. Yo hice toda mi carrera a su lado, lo extraño y sufro mucho por él”, contó Clerc en un programa de Mirtha Legrand.