La Sub 20 de Mascherano quedó eliminada del Sudamericano ante Colombia

Las fallas individuales y colectivas condenaron a Argentina en el Sudamericano Sub 20. Al equipo de Javier Mascherano le costó generar juego, no logró atacar y los descuidos en el retroceso le costaron caro. Sumado a esto, blooper del arquero, Franco Herrera fue la frutilla que decoró la paupérrima performance albiceleste.

Los jóvenes argentinos se fueron temprano de tierras colombianas y con las manos totalmente vacías, ya que no serán parte del Mundial de Indonesia de este mismo año.

El equipo de Javier Mascherano estuvo con chances hasta un cuarto de hora antes del final del partido frente a los locales. En el complemento tenía acorralado a un equipo local que acusaba la presión de poder quedarse afuera ante su público. No tenía muchas ideas, sus oportunidades de peligro eran tibias, pero le pertenecía el terreno y la pelota.

Los dirigidos por Javier Mascherano quedaron eliminados en primera rueda del Sudamericano.

Sin embargo, a los 30′, el ingresado Fuentes encabezó una réplica solitaria y, sin posibilidades de pase, de compromiso, sacó un remate de media distancia directo al cuerpo del arquero argentino

El disparo no parecía problemático para Herrera. Sin embargo, le venció las manos y pasó, “de caño”, entre sus piernas. Insólito gol para Colombia y prácticamente eliminación consumada para los de Javier Mascherano.

Esta noche se definirá la Zona B en el estadio de Deportivo Cali. A las 20.30 Uruguay (9 puntos), ya clasificado, se las verá con Ecuador (4) y, a la misma hora, Chile (4) y Venezuela (3) se jugarán prácticamente una final por un lugar en el hexagonal. Bolivia ya eliminado, cumple su fecha libre.

“No creo que siga”

Después de la derrota ante Colombia, Mascherano habló en zona mixta y adelantó que no seguirá al frente del seleccionado. Si bien falta la formalización, y habrá que esperar para saber si desde la AFA intentan frenarlo, la prematura despedida del cuadro albiceleste del torneo, al que llegó como uno de los candidatos, parece haber sido crucial, detalla Infobae.

“No creo que siga, lo mejor ahora es poder volver a Argentina y estar tranquilo”, declaró una hora después de que culminara el duelo. “Estoy muy agradecido por la oportunidad, porque no es fácil que te la den en la Selección. He fallado”, remató al tiempo que adelantó que si bien resta hablar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, cuando regrese al país, su decisión es no continuar.

Mascherano asumió la responsabilidad completa de lo que resultó un fracaso de este seleccionado que llegó como candidato y sólo ganó uno de los cuatro partidos: “No hay mucho que decir. Lo primero, lamentarlo por los chicos, por no haber podido ayudarlos. La verdad que es una generación increíble y está claro que el que ha fallado soy yo, en no poder transmitirles la confianza y tranquilidad que ellos saben, como me lo demostraron en todo el proceso”.

Además, agregó: “Nunca llegamos al nivel que podíamos llegar, este equipo puede jugar muchísimo mejor, claramente el responsable soy yo de no haber podido convencerlos de jugar al nivel que ellos pueden”.