La sorpresiva noticia sobre Lionel Messi y su futuro inmediato que sacude al mundo del fútbol

No hay fanático del fútbol que no se pregunte qué hará Lionel Messi tras el Mundial Qatar 2022. El rosarino está a punto de cumplir 35 años y su futuro inmediato no estaría en París ni en Barcelona.

Allegados al mejor jugador del mundo aseguran que, tras la Copa del Mundo, el destino económico y futbolístico de Messi estaría en Estados Unidos, precisamente en Miami. Es que “La Pulga” estaría pensando seriamente ser inversor del Inter de Miami y a la vez jugador por una temporada.

Lionel Messi, figura del PSG, tendría decidido jugar en Estados Unidos desde mediados de 2023. (AP)

Por supuesto, la noticia sacude al PSG y también al FC Barcelona, quienes pretenden contar con el rosarino el año próximo.

Puntualmente, Lionel Messi compraría acciones del club Inter de Miami. La opción de vivir en Norteamérica seduce a su familia y se esperan avances a corto plazo.

La experiencia en PSG no fue la deseada. La eliminación en la Champions League enfureció a los hinchas franceses, que le dieron la espalda al plantel a pesar de haberse consagrado en la Ligue1.

Miami, el posible destino de Messi y su familia

La revelación periodística sobre el futuro de Messi se dio en DirecTV Sports. La información sacude al mundo del fútbol ya que se trata nada menos que del mejor jugador del mundo, considerado por muchos el más grande de todos los tiempos.

El periodista deportivo Alex Candal informó que Lionel Messi “va a adquirir el 35% de las acciones de Inter de Miami y en el verano de 2023 se incorporará al equipo de la MLS”.

Lionel Messi y Lionel Scaloni, los referentes de la Selección Argentina camino al Mundial Qatar 2022.

Además, el comunicador aseguró que ya existe un contrato y que su fuente “pudo ver el contrato físico”, lo que comprobaría la información deportiva del momento.

En tanto, según lo expresado en el canal de TV, el vínculo entre Messi y el Inter de Miami se firmaría durante el próximo mes de agosto. El arribo del rosarino a las playas de Miami se produciría un año después, cuando haya finalizado su contrato con el París Saint Germain.