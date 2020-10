La sorprendente revelación de Josito Di Palma sobre la muerte de su abuelo Luis

Ayer se cumplieron 20 años de la desaparición física de Rubén Luis Di Palma y su nieto Josito lo recordó en el marco de los preparativos para la Fiesta Provincial del Automovilismo en Arrecifes. Además, develó que él lo podría haber acompañado aquel 30 de septiembre del 2000, cuando el “Loco” tuvo el accidente aéreo que costó la vida.

“El día que tuvo el accidente yo estaba en Arrecifes, en mi casa. Me va a buscar mi viejo, que estaba arreglando el auto de mi vieja en el campo, en ese momento mi abuelo despega y se va. Yo tenía la posibilidad de viajar con él, pero no fui porque al otro día tenía que ir a probar en karting a Suipacha. A los 10 minutos de que se había ido, me llaman para avisarme que se suspendía la carrera, así que ahí empecé a romperle las bolas a mi papá para que lo llame a mi abuelo y poder ir con él. Pero me dijeron que estaba cansado, ya que en ese momento estaba armando el Torino”, rememoró Di Palma.

Y siguió: “Creo que fue un poco el destino de cada uno, no se sabe que hubiera pasado si yo iba con él. Puede haber pasado que se durmió o que hubo un desperfecto en el helicóptero, nunca se va a saber. Siempre me pongo a pensar que hubiese pasado si estaba ahí, capaz que no estaría acá, estaríamos los dos o no. En ese momento andábamos culo y calzón, de los últimos 30 viajes en el helicóptero, había viajado 25 veces con él, entonces no era normal que no estuviésemos juntos. Las situaciones de la vida y de la vorágine de empezar a correr hicieron que se diera de esa forma”.

Por último, el actual piloto de Ford en el Turismo Carretera señaló que tenerlo a su abuelo hoy hubiera sido de ayuda en distintos aspectos de la vida y el deporte. “Como deseo personal, me encantaría que este acá porque hubiese aportado muchísimo al automovilismo y también a un montón de cosas puertas adentro que se fueron generaron después de la partida de él, separaciones de muchos vínculos. Esto es lo que a uno lo entristece un poco más, pero lo recuerdo de la mejor manera, como el ídolo que tienen gran parte del automovilismo. Mucha gente en diversos lados del país tiene anécdotas con mi abuelo y es lindo que todavía lo tengan presente”, cerró.