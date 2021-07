La selección argentina sub-20 de waterpolo vende alfajores para poder viajar al mundial

El equipo de Waterpolo sub-20 que representa al seleccionado argentino se encuentra en un triste momento, luego de enterarse que nadie va a hacerse cargo de sus costos para que compitan por la Copa del Mundo, que se disputará el próximo 28 de agosto en Praga. Es por ello que están vendiendo alfajores para poder juntar fondos, pero necesitan un recaudo de 3000 dólares por jugador.

“Los yacarecitos”, como es su apodo, sueñan con representar al país en el mundial de waterpolo sub-20, clasificaron cuando obtuvieron la medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de Chile 2019. Pero la ilusión se desmoronó cuando les avisaron que la Copa no se jugaría en Buenos Aires sino en Praga, capital de República Checa, por la pandemia de coronavirus.

Y a poco más de un mes del comienzo de la competencia, los jugadores recibieron una amarga noticia que modificó sus planes y puso en la cuerda floja sus ilusiones, ya que además de perder la oportunidad de ser locales y de jugar frente a sus familiares y amigos, los jóvenes waterpolistas también descubrieron que nadie había presupuestado el viaje.

Nicolás Fernández en pleno entrenamiento. Los Andes

Les avisaron, sin esperanza de una solución, que no había dinero para costear su presencia en el mundial. “Los yacarecitos” de inmediato comprendieron que sólo podrían llegar a Praga por sus propios medios y decidieron emprender la venta de alfajores.

Alfajores por pasajes

Aunque cae destacar que las necesidades no son las mismas para todos los integrantes del plantel, cuatro de los trece jugadores ya están en España, es decir más cerca del destino final. Sin embargo, todos se comprometieron con el objetivo de recaudar fondos para llegar a Praga y ayudar a quienes no tienen dinero.

El equipo del seleccionado argentino de waterpolo sub-20 necesita viajar a Praga para jugar el mundial y nadie se hace cargo de sus gastos. Los Andes

La primera medida fue abrir una cuenta en Mercado Pago con el alias “mundialpraga21″ donde cualquiera puede colaborar con una transferencia a través de los siguientes links: se pueden donar sumas fijas de pesos 250, pesos 500 o pesos 1100.

La otra alternativa para colaborar con el equipo es su cuenta de Instagram: @waterpoloarg_jrs. Mientras que al mismo tiempo, dos jugadores santafecinos buscaron la manera de recaudar fondos de otra manera: todas las tardes, entre los arduos entrenamientos y la universidad, ambos venden alfajores para costear su viaje.

Necesitan 3000 dólares por jugador

“Nosotros estamos tratando de cumplir nuestro sueño de representar a la Argentina y nos da tristeza perder esa posibilidad solo por un tema económico”, explicó Mateo Freyre (19) en diálogo con La Nación y remarcó que si no logra juntar la suma estipulada no podrá viajar.

El joven, integrante de la selección y estudiante de trabajo social, aún recuerda el día en que el equipo se enteró del cambio de sede. “Fue un bajón anímico, pasamos de ser locales a visitantes y sabíamos que íbamos a tener que hacer un doble esfuerzo. Además del físico para entrenarnos, tendríamos que movernos para juntar el dinero”, detalló y explicó que deberían recaudar alrededor de 3000 dólares por jugador para afrontar el viaje.

Nicolás Fernández y Mateo Freyre, los santafesinos que se pusieron en campaña con la venta de alfajores. Los Andes

La decisión de la Federación Internacional de Natación (FINA) de trasladar el desarrollo del mundial a Europa representa un “costo económico que no estaba previsto” y amenaza la posibilidad de concretar la participación de algunos jugadores en la competencia.

“Consultamos a la Federación, a la Secretaría de Deportes, a todos lados y no había presupuesto”, explicó Gabriel Martino, entrenador del equipo lamentando que, para la mayoría de los jugadores, éste puede ser su último mundial en esta categoría.

Martino considera que “la situación es complicada por los tiempos que estamos viviendo” y si bien entiende que “para muchos puede no ser importante”, señala un punto que para él no es desdeñable: “Los jugadores van a representar a la Argentina”.

Algunos sponsor son sus padres

“Es un honor y un privilegio para nosotros poder participar con la selección en un mundial. No encuentro razones para no ir y tengo muchísimos motivos que me impulsan a hacerlo”, explicó Nicolás Fernández (18) al mismo medio.

El flyer que lanzaron Nicolás Fernández y Mateo Freyre para vender alfajores. Los Andes

“Nosotros sabemos que no hay fondos para nosotros y que los principales sponsors que tenemos son nuestros padres, que están dispuestos a hacer el esfuerzo”, cuenta el capitán del equipo, Alex Lorenth (19), estudiante de ingeniería, y explica que los jugadores se propusieron recaudar fondos para “disminuir al máximo posible ese costo”.

Si el viaje se financiase exclusivamente con la venta de alfajores, teniendo en cuenta que el dólar en el mercado paralelo cotiza a $183, “los yacarecitos” deberían vender 1372 docenas para cubrir los 3000 dólares que necesita cada deportista.

“En el caso de que no lleguemos a recaudar los fondos necesarios, estaría muy condicionado a viajar”, detalló Nicolás y agregó que sus padres “podrían hacer un esfuerzo, sacando algún crédito o vendiendo algunas cosas”, pero que necesita de la recaudación para afrontar al menos el cincuenta por ciento del viaje.