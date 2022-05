La salud del ‘Patón’ Bauza es complicada: “Tiene muy avanzado el Alzheimer”

“Hace poco trascendió la noticia sobre mi retiro como entrenador. Entonces, honrando nuevamente mi forma de proceder, soy yo mismo quien quiere comunicar que efectivamente he puesto un punto final al capítulo de mi historia como director técnico”, confió el año pasado Edgardo Bauza, dos veces campeón de Copa Libertadores.

Y en las últimas horas el Bambino Pons, de estrecha relación con el ex zaguero, reveló más detalles de la situación que atraviesa el ex DT de San Lorenzo: “A veces lo ve a la Brujita y dice Ah mira no juega más, y ahí se da cuenta de que metió la pata, enseguida rebobina y cambia de tema. Está consciente, no está pasándola tan mal como Edgardo Bauza que tiene muy avanzado el Alzheimer y hoy está complicado. Una rabieta te dispara para cualquier lado“, contó en diálogo con Cielosports, de ESPN.

“Al Patón le empezó a agarrar después de la Copa Argentina. Somos seres muy frágiles. Hoy vive en Quito y un poco en Rosario. Se confunde los colores y hasta el orden de las comidas”, siguió el Bambino.

“Se hizo mucha mala sangre cuando lo sacaron de la radio”, señaló. Y añadió cómo impactó en su día a día la noticia de la muerte de Maradona y de otros personajes del fútbol cercanos, como el Tata Brown, Alejandro Sabella o Cacho Malbernat: “Viste cómo es él… ‘Ah, ¿murió?’, te dice y no se le mueve un músculo, pero por adentro está destrozado, siempre fue así”, concluyó el técnico de 64 años.