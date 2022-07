La rotunda frase de un periodista deportivo sobre el equipo del Muñeco: “el River de Gallardo ha dejado de existir”

En la noche del miércoles se llevó a cabo una nueva velada de Copa Libertadores y River Plate cayó ante Vélez Sarsfield por 1 a 0. El solitario gol de Janson no pudo ser acompañado debido a la mala puntería de sus compañeros y la buena producción de Armani bajo los tres palos.

Muchos fueron los análisis que se han hecho del encuentro, pero si en algo coinciden es que lo de anoche no fue la mejor de las producciones del elenco de Marcelo Gallardo, de quien se espera más en el próximo partido de vuelta que se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de julio.

Uno de los que opinó con dureza sobre el juego del Millo fue el periodista Daniel Fava, que en el piso de TyC Sports elaboró una precisa y contundente afirmación: “El River de Gallardo ha dejado de existir”.

Daniel Fava

Esta sentencia fue argumentada por el panelista: “Está claro que River va a dar vuelta la serie, va a pasar cuartos de final y va a llegar a semifinales. Pero el River de Gallardo, como nosotros lo conocemos, ya no existe más”.

“No es un equipo dominante, no supera a los rivales, no es contundente en el juego, no ahoga en la presión, no tiene jugadores de categoría y no sabe cómo armar los equipos”, enumeró Fava, quien además aseguró que River “no es candidato a ganar la Copa Libertadores”.

El desafortunado debut de Rodrigo Aliendro con la camiseta de River

Por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el resultado fue positivo para Vélez ante River. En un encuentro, donde el Millonario, no hizo pie y se notó en el terreno de juego. Sumado al flojo desarrollo del elenco de Marcelo Gallardo, se le sumó la lesión de Rodrigo Aliendro en el José Amalfitani.

Aliendro y una terrible caída que asustó a todos en Liniers durante el duelo entre #Vélez y #River en la 🏆 CONMEBOL #Libertadores.



El exjugador de Colón debió salir reemplazado por los mareos. pic.twitter.com/yPUMpFg0i6 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 30, 2022

Uno de los refuerzos de La Banda, ingresó al minuto 60 (ya con el partido 1-0) por José Paradela pero casi media hora después. El ex Colón fue a buscar un pelota en el aire con Agustín Mulet y este fue con el codo arriba.

Aliendro se desplomó en el piso y empezaron los llamados de sus compañeros y de Raphael Claus, árbitro del encuentro. Los médicos ingresaron para atenderlo y lo ayudaron para que se retire del campo, porque no podía moverse de una manera correcta por sus propios medios. En su lugar entró Agustín Palavecino.